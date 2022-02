La queja no es la solución

Lo primero, antes de saber cómo dejar de quejarse, es conocer qué es la queja. La queja es un discurso interno (lo que nos decimos a nosotros mismos) o externo (lo que les contamos a otros), que se trasmite con la intención de expresar, aliviar un malestar, dolor, sufrimiento o con la intención de criticar algo o a alguien.

Expresar es bueno, pero diferenciemos entre:

Quejas funcionales o justificadas, que nos ayuda a recibir atención y apoyo cuando es necesario, y a detectar lo que no está bien para poner en marcha soluciones.

Quejas disfuncionales, las que nos cargan de energía negativa, nos alejan de la búsqueda de soluciones y producen malestar y estrés entre las personas que te rodean.

Cuándo y cómo dejar de quejarse

Para saber cómo dejar de quejarse hay que conocer por qué se produce este comportamiento. Hay diferentes motivos:

Porque lo hemos aprendido. Lo hemos escuchado desde pequeños de los padres o de algún familiar o de otras personas. Y sin darnos cuenta, continuamos con ello toda la vida.

Por hábito. No sabemos cómo empezó, pero forma parte de nuestra manera de ser y relacionarnos.

Por tener un tema del que hablar. En ocasiones es el camino fácil, que atrae la atención de otros y lo seguimos utilizando. El rol de amargado, a veces parece interesante (ya veremos que no). También puede que no sintamos que podemos hablar de otras cosas.

Porque tendemos a ser pesimistas. Nos centramos en los aspectos negativos, fijándonos en lo que funciona mal o hacen mal otros o nosotros mismos, en vez de aquello que sí funciona o en lo que hacen bien.

Porque somos perfeccionistas y exigentes. Esta tendencia y también tener expectativas elevadas sobre el funcionamiento o comportamiento de los otros hace que nuestra forma de medir sea más exigente.

Por falta de empatía. La empatía es la capacidad de ponerse uno en el lugar del otro y cuando no lo hacemos, no entendemos al otro y nos quejamos de lo que siente, piensa, hace o le ocurre.

Porque nos contagiamos de otros. La queja es contagiosa, como el bostezo, predispone a los demás a quejarse, y la conversación se convierte en un intercambio de quejas.

Consecuencias negativas de la queja

Cuando nos quejamos tenemos consecuencias negativas de las que en ocasiones no somos conscientes:

• Favorecemos un estado de ánimo negativo. Cuando esto sucede, es más probable que interpretemos lo que nos pasa también de forma más negativa.

• Creamos un mal ambiente entre nuestros amigos, compañeros, pareja, conocidos o familiares.

• Los que nos rodean se cansan de nosotros, nos evitan, porqué no somos buena compañía, –de verás que a nadie le gusta estar junto a un amargado–. Tendrán menos ganas de quedar con nosotros. ¿Elegirías tomar un café con alguien que no sonríe y que se queja de todo?

• Nos hace pasivos porque mientras nos quejamos no resolvemos.

• No aprendemos nuevas formas de abordar los problemas.

• La queja produce estrés en ti y en los que la escuchan o la ‘sufren’. Y recordá que el estrés afecta a nuestra salud.

Las claves para dejar de quejarse

• Identificá si te quejás y por qué o para qué lo hacés.

• Para detectar si es o no una queja, fijate en el tono en el que hablás. Cuando informamos o contamos qué nos pasa, hablamos normal, y cuando nos quejamos, el tono de voz es más apagado, triste, crítico, con rabia o enfado, etcétera.

• Detectá sobre qué temas te quejás (tareas casa, salud, los demás, tú trabajo, haciendo críticas a los demás ….).

• Sé breve en las quejas y extiéndete en hablar y comunicar aspectos neutros o positivos, por ejemplo, hablando de noticias de actualidad, el tiempo, vacaciones, viajes, libros, comidas, compras…

• Aprendé o mejora la forma de hablar. Entrená habilidades sociales y de comunicación para expresar de forma adecuada los aspectos negativos de tu vida, pero sin que se conviertan en una queja continua.

Expresá, pero no te quejés.

Fuente: Área humana