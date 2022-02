Beneficios y riesgos de las transmisiones en vivo

La realidad es que ha ido cambiado por completo las estrategias de mercadeo digital para medios noticiosos, celebridades y negocios. Esto se debe a que se fomenta el que se realice una comunicación directa y transparente. Ofrece una oportunidad para que las empresas y las figuras públicas lleven su mensaje a sus seguidores sin necesidad de un intermediario y reciban retroalimentación de manera inmediata.

Pero ojo, hay que tener en cuenta sus beneficios y riesgos para asegurarnos de que sea una estrategia que nos provea resultados positivos.

Los beneficios del live streaming

1. Inmediatez: no hay que esperar un camarógrafo, ni siquiera buscar una videograbadora, con tu teléfono móvil basta. Llevar un mensaje de manera directa, espontánea y rápida tiene su magia para el usuario. Podés dar a conocer cualquier situación en tu negocio al instante.

2. Confianza: el que tus seguidores vivan la experiencia de recibir un mensaje valioso de tu parte y poder ofrecerte su opinión, ayuda mucho con tu crecredibilidad y a lograr una relación de confianza con tus clientes.

3. Engagement: las redes sociales le dan prioridad a las transmisiones en vivo por encima de otras publicaciones. Lo que significa que estos videos te benefician para llegar a más personas que otros posts.

4. Retroalimentación inmediata: las transmisiones en vivo son excelente para solicitar la opinión de tus clientes en cuanto a algún tema o situación en especifico. El testimonio de un cliente es información valiosa para atraer un prospecto y con estos videos logras ese objetivo de manera inmediata.

5. Es económico: como no hace falta una gran producción para crear estos videos, es mucho el dinero que te ahorras para dar a conocer la información de tu negocio.

6. Contenido reusable: las transmisiones en vivo permanecen en tus perfiles por lo que es contenido valioso que puedes hasta compartir en las redes sociales que no tengan esta herramienta.

7. Llamado a la acción: te encontrás en tu local y tenés una venta especial, un video live puede ser ideal para dar a conocer la mercancía y hacer un llamado a tus clientes para que te visiten. En una sola transmisión, les muestras tu negocio, tus productos, la venta y estos van a sentir la confianza de visitarte porque ya están familiarizados con vos

Riesgos del live streaming

1. Seguridad: debés tener consideración con la propiedad donde te encontrás y las personas a tu alrededor. No expongás demasiado en las transmisiones en vivo, todo debe tener sus límites.

¡Cuidá tu alrededor! No expongás documentos oficiales, personas que no necesariamente deseen ser parte del video y la propiedad en la que te encontrés, en caso de que no querás que la identifiquen con vos o tu negocio.

2. Privacidad: ahora todo lo queremos documentar y ser los primeros en dar a conocer los sucesos, pero, ¡cuidado! hay que velar la privacidad de los demás.

El aspecto legal no deja de existir porque el medio sea Internet. No debés exponer lo siguiente sin obtener los debidos permisos y autorizaciones:

• Menores de edad sin autorización de sus padres.

• Propiedades privadas sin consentimiento de sus dueños.

• Propiedad intelectual (artes, música, fotos, videos, logos, diseños).

• Personas en lugares públicos sin su consentimiento.

3. Los trolls: estos personajes que se entretienen enviando mensajes ofensivos, se pueden apoderar de tus lives sin tu tener mucho control al respecto. Durante una transmisión en vivo te arriesgas a que estos usuarios compartan sus mensajes negativos.

4. Reputación: como no hay espacio para maquillar o disimular lo que se presenta en un live, tu reputación puede estar en juego si no haces el uso adecuado de esta herramienta.

En conclusión, las transmisiones en vivo son una herramienta muy útil para tus redes sociales. Si se hace buen uso de la misma, podés obtener múltiples beneficios para tu negocio. Como todo, tiene sus riesgos, pero nada que no se pueda remediar con una buena planificación de la estrategia.

Fuente: Natandra.tv