Si bien la pandemia del coronavirus ha sido un verdadero dolor de cabeza para todo el mundo también sirvió para descubrir nuevas maneras de realizar actividades. Más allá de que estas se desarrollen de manera diferente por fuerza mayor, muchos encontraron en casa con el famoso #quedateencasa, un lugar diferente para trabajar o desarrollar sus pasiones.

Este fue el caso dedos artistas, uno de Buenos Aires y una mendocina, que se dedican a lo mismo y la cuarentena los encontró para hacer un proyecto juntos que sin dudas deslumbró y esperanzó a gran parte de la Argentina. Juan Pablo Ledo, primer bailarín del Teatro Colón, eligió a la mendocina Sol Pérez Magnelli, bailarina contemporánea que se consagró como Mejor Bailarina de danza contemporánea de Latinoamérica.

La idea de ambos fue expresarle al mundo las sensaciones guardadas en tanto tiempo sin actividad y generar esperanza y conciencia en el público. Nunca imaginaron que de los primeros "me gusta" y reacciones llegarían a casi dos mil reproducciones. La propuesta se llamó "Un Grito a la Vida".

"No se como Juan Pablo llegó a mi pero vi que un día me contactó por Instagram y él me propuso la idea del ideo. Fue todo un desafío realmente, para los bailarines es muy difícil esto porque estamos acostumbrados a ir al salón donde surgen todas las inspiraciones. En casa y con muebles al lado no es lo mismo, el bailarín es su cuerpo y tenés que ver los pasos" empezó relatando Sol Pérez Magnelli.

A la hora de detallar cómo fue la modalidad de realizar el video expresó: "al principio fue difícil porque no lo conocía y no sabía qué le gustaba pero nos entendimos muy bien, nos llevamos muy bien. Fue difícil porque explicar los mensajes que expresa el cuerpo fue muy complicado".

¿Cómo se baila en casa?

A la hora de decirnos cómo llevó a cabo la danza en el interior de su casa y lo que esto generó, la artista mendocina se divirtió diciendo que "tuve que correr todos los muebles de mi casa, mi mamá pobre la tuve así durante dos semanas pero era para que no hubiesen distracciones a la vista mientras yo bailaba. Sabía que se iban a tener que arreglar muchas cosas, no iba a ser solo mandar un video.

"Cuando ya tenía todo listo y había mandado todo, me dijo que por el tema de la vestimenta y comparando su filmación no se entendían los movimientos de mi cuerpo entonces tuve que cambiar el vestuario y filmar todo nuevamente, fue complicado pero salió muy bien" expresó.

Su reflexión sobre el video

"Me encantó, me quedé sin palabras, estaba muy emocionada porque expresa lo que queremos decir los dos y me llamó mucho la atención la repercusión que está teniendo. No me lo esperaba y sinceramente me quedé sin palabras" nos contó emocionada Sol por el excelente resultado que ha tenido el proyecto.

En cuanto al mensaje y reflexión que reflejaron en este trabajo fue "dar un rayito de luz como esperanza y fe, cuidar la vida. Para mi en lo personal fue excelente trabajar como un grande como es él (Juan Pablo) y justo en medio de todo esto cuando se me opacaron muchos proyectos que tenía, como el Mundial, sentí que esto fue mucha esperanza y me sirvió para no perder la fe" cerró Sol Magnelli.