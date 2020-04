¿Te gusta el vino? Aprendé de cata junto a la sommelier Luisina Sanchez

Este viernes, tenemos dos actividades programadas para vos, en el ciclo de contenidos online: una clase de cocina y un espacio para catar vinos. Para la segunda actividad, convocamos a la sommelier Luisina Sanchez, quien va a transmitir en vivo desde su casa, a las 19 de este viernes, por nuestra página de Facebook.

¿Qué es la cata de vinos?

Según describe la especialista, cuando hablamos de catar nos referimos a "estimularnos para tener una percepción y de esa percepción, tener una sensación".

Pero hay dos conceptos diferentes que muchas veces se ven erróneamente solapadas: la degustación y el análisis sensorial. El primero de estos es meramente subjetivo, "es el me gusta o no me gusta, no hace hincapié en algo técnico", indica Luisina. En cambio, cuando hablamos de análisis sensorial "nos introducimos netamente en la ciencia. Vamos a tener en cuenta percepciones enológicas, cómo se hicieron los vinos en la bodega, los viñedos", aunque también hay subjetividad.

1, 2, 3 ¡a catar!

Para poder catar un vino, principalmente hay que afinar tres de nuestros cinco sentidos: la vista, el olfato y el gusto, aunque también interviene el tacto.

Se puede hacer en tres simples pasos y lo primordial es no saltearse ninguno de ellos. Al servir una copa, primero se debe realizar contacto visual con el vino, luego olerlo y por último probarlo.

Ahora bien, ¿qué se necesita para hacer una degustación, aparte del vino? "Simplemente estimulación y ganas, porque el vino crea momentos, y lo ideal es que ese momento sea placentero", detalla con claridad la sommelier.

Mientras que, si queremos hacer un análisis sensorial, lo ideal es no contar con aromas en el ambiente que puedan llegar a interferir. También se recomienda estar cómodos y tener una buena iluminación, para poder observar bien los colores.

Una transmisión especial

Al ser Viernes Santo, Luisina va realizar una transmisión especial en la cual hablará principalmente sobre vinos blancos, ya que muchos remplazan el consumo de carnes rojas por pescados y esta bebida es ideal para acompañarlos.

¡Estás avisado! A las 19 te podés sumar a la transmisión en vivo en El Ciudadano Diario de Mendoza.