Iglesias: “Deseo que la Nación no haga anuncios sin contenido"

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, habló con El Ciudadano de la gestión durante la pandemia, las vacunas, cuestionó al ministro de Salud y le pegó duro al Gobierno nacional.

Siempre elocuente, el intendente guaymallino recibió al equipo periodístico en el edifiicio municipal y no solo cuestionó con fiirmeza a la Administración de Alberto Fernández, sino que hasta se animó a contar a quién acompañaría, en caso de ser candidato a Presidente en 2023.

El comienzo de la charla lo encontró “preocupado” por el impacto de las lluvias en los sectores rurales y más alejados del casco urbano del departamento. Luego señaló que “gestionar en pandemia es diferente a todo” y “que nos deja como enseñanza que la virtualidad no suple todo”, como por ejemplo, abrazarse.

Contó que “con la Provincia y los otros municipios se ha trabajado más unido que nunca. En Mendoza pujamos por mantener un equilibrio entre la actividad económica y la salud. Así logramos mejores resultados epidemiológicos que los que siguieron los criterios impulsados por la Nación”.

En relación a la polémica por si deben realizarse o no las elecciones de medio término sostuvo: “Son un buen instrumento y me gustaría que siguieran, pero no estoy pensando en ésto. Estoy preocupado porque lleguen las vacunas y deseo fervientemente que el Gobierno nacional deje de hacer anuncios carentes de contenido, y de promocionar gestas épicas”.

También le recomendó al Ejecutivo nacional que “dejen de generar expectativas que no cumplen y dediquen todo su tiempo a negociar con los laboratorios o países que producen vacunas y a afinar la logística, como hacemos nosotros”.

Ante las críticas por el operativo de vacunación en Mendoza por parte del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el jefe comunal respondió: “Las tomo como de quien vienen, me tienen sin cuidado. Él es un rosario de errores, la estrategia sanitaria fue un corolario de muchos fracasos”.

“El 2021 va a ser un año tan duro como el anterior, la diferencia es que la pandemia no nos va a sorprender”, diagnosticó Iglesias quién en el ping pong fiinal destacó a Alfredo Cornejo como “un gran gobernador, con una proyección política sin techo” y en caso de que fuera candidato a la Presidencia de la Nación “contaría con todo su apoyo”. También mencionó que Mauricio Macri “ya fue”.

Sofía Grangetto

Compromiso Real: Sofía Grangetto

“Mi compromiso durante el 2020 fue potenciar al departamento como Capital del Espumante, a través de la creación de la web Burbujas y sabores, donde bodegas, artesanos y gastronómicos pueden difundir sus productos y actividades”.

