Gustavo Soto: “Lo mejor de Tupungato es su gente”

El paisaje natural del departamento parece una puesta en escena cinematográfica. El camino se recorre con gusto hasta llegar al edificio municipal. El éxito de la visita se cristaliza luego de charlar con un intendente sin cassette, calmo, pero firme, auténtico y con pasión por la política.

“La gente es lo mejor de Tupungato”, comienza diciendo Soto, quien ya no tiene reelección en el cargo, por eso la frase resulta creíble y no un slogan. Sostiene que “sin la colaboración y comprensión de los vecinos hubiese sido más difícil aún gestionar en pandemia”. Analiza que “fue un aprendizaje diario, mediar entre dos aspectos fundamentales. No podíamos desconocer la situación sanitaria y no debíamos dejar de lado la situación económica”.

En relación con la actividad turística, una de las más golpeadas por la coyuntura COVID detalló: “Dimos una lucha cultural con este tema, sostuvimos la actividad, desarrollamos una aplicación y lo teníamos medido. El turismo es una actividad económica, sustentable y si se la gestiona bien da mucha mano de obra. Es una de las actividades que puede ser el futuro de Mendoza y el departamento. Se vio muy golpeada, pero hoy tiene una recuperación importante”.

El diagnóstico para el 2021 no es simpático, pero Soto elige ser sincero. “Espero equivocarme, pero creo que no va a ser muy distinto al año pasado. Con una situación financiera y económica muy dura, más allá de la pandemia”. También reconoció que “la economía no venía bien” pero marcó “que la gestión de Alberto Fernández tampoco atacó los problemas con la rapidez que se necesitaba”.

Sobre su futuro aseguró: “Falta mucho todavía”, pero no esquivó la pregunta y dijo: “Los que tenemos vocación no nos vamos nunca. Uno se va de los cargos, pero no de la política”. Ante la consulta de qué le gustaría hacer después de su mandato, señaló:“Cuando uno se acostumbra a los cargos ejecutivos le gusta esa dinámica”. ¿Algún ministerio tal vez?...

En el ping pong final, destacó la gestión de Rodolfo Suarez a quien además considera un amigo, dijo que “esperaba otra valentía por parte de Alberto Fernández” y que le “gustaría ver a Alfredo Cornejo como presidente de la Nación”.

Compromiso Real: Mayra Tous

“Mi compromiso real fue ayudar en el área solidaria, ya que fue un año muy difícil para todos. Además pude promocionar turísticamente a la provincia de Mendoza, como su Reina Nacional de la Vendimia, como así también al departamento Tupungato.”.

