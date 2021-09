WhatsApp permitirá crear stickers desde el chat, ¿cómo hacerlo?

Este viernes, el portal WABetaInfo publicó un artículo que describe una de las próximas actualizaciones de WhatsApp. Al parecer, los desarrolladores interpretaron la importancia que los usuarios le damos a los stickers; esos recortes de imágenes y memes que muchas veces nos sirven para expresarnos con humor. La modificación que viene servirá para que podamos crearlos nosotros mismos, sin salir del chat ni de la aplicación.

Según anticipa el texto, para crear los stickers sólo habrá que elegir la opción que veremos en una de las ventanas del teclado en el chat, donde se encuentran los listados de emojis, stickers, y el botón para enviar archivos adjuntos.

Cabe mencionar que la creación de stickers propios no es algo nuevo, aunque hasta ahora no quedaba otra que descargarse alguna aplicación como Sticker Maker, Custom Sticker o StickerApp, lo que limita la inmediatez que le da gracia a este tipo de recurso para las conversaciones. Con la nueva metodología, WhatsApp lograría que el proceso sea menos complejo, ya que, en teoría, cualquier imagen podría transformarse en sticker de manera inmediata.

No obstante, no todo son buenas noticias para los coleccionistas de buenos memes y chistes en forma de figuritas, ya que la actualización solo está disponible para la versión de WhatsApp Web y no para la app de dispositivos móviles. Por el momento, no hay indicios de que la creación de stickers vaya a incorporarse a la aplicación para celulares, por lo que habrá que esperar más novedades al respecto.