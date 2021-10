Sufría un ataque de ansiedad sola en casa y se salvó gracias a Instagram

La curiosa anécdota que @ValeMolinaO contó en Twitter se viralizó rápidamente en otras redes sociales y en medios de comunicación. La joven atravesaba un difícil momento producto de un ataque de ansiedad y, según relató, Instagram fue clave para encontrar estabilidad y poder superar el problema.

"Hoy tenía un ataque de ansiedad, estaba sola en casa..." empieza el relato de esta chica, cuya experiencia podría servir a muchos en una situación similar.

Como detalla en el primer tweet, Valentina quiso buscar ayuda de un perfil especializado al que había acudido anteriormente en la red social pero no recordaba el nombre, por lo que decidió simplemente poner "ansiedad" en el buscador, y desde ese momento sucedió lo inesperado.

Al ingesar su búsqueda, obtuvo como respuesta un mensaje protocolar de Instagram que reza: "Hemos ocultado publicaciones con el hashtag #ansiedad para proteger a nuestra comunidad de contenido que podría incitar a comportamientos que pueden causar daños o incluso la muerte" junto a un botón para pedir ayuda.

"Yo en plena crisis, le di obtener ayuda a ver qué podía pasar" continúa el relato en Twitter.

Al activar la opción de pedido de ayuda, Instagram le ofreció tres alternativas: "habla con un amigo", "habla con un voluntario en una línea de ayuda" y "busca formas de sentirte mejor". Como sólo quería hablar con alguien, la joven eligió la segunda opción: "me apareció un teléfono, marqué y no se alcanzan a imaginar lo feliz que me sentí de haber llamado" rememora en su relato.

Al otro lado de la línea la saludo "un muchacho" que mientras ella lloraba le ayudó a hacer ejercicios para calmar el ataque. "Luego pudimos hablar, me escuchó y al final pudimos conversar, cuando colgué nunca me pude sentir tan bien de haber buscando esa palabra en ig" concluyó Valentina.

Finalmente, reflexionó sobre la utilidad de algunas funciones en las redes sociales en casos como el de ella, que se encontraba sola y sin una respuesta a mano. "Aunque sea una red social superficial y bla bla, muchas veces en momentos de crisis no sabemos cómo actuar y que en redes sociales que es algo que tenemos en nuestras manos tan fácil te brinden un tipo de ayuda como esa, me parece algo que se les valora y que merece ser compartido, a mi me ayudó hoy, más de lo que se imaginan", cerró.

Cómo identificar un ataque de ansiedad

La ansiedad es un trastorno de salud mental que padece entre un 20 y 30% de la población mundial, sin distinción de edad. Es importante saber que no se cura sola y acudir a un profesional de la salud es la forma más eficiente de identificarla y tratarla. En su estado extremo, la ansiedad puede provocar reacciones súbitas y difíciles de controlar, conocidas como ataques de ansiedad.

Los síntomas que más rápido suelen aparecer en un ataque de ansiedad son los siguientes:

Sensación de miedo, preocupación de catástrofe inminente

Taquicardia (latidos rápidos y fuertes del corazón)

Falta de aire, presión en el pecho, dificultad para respirar

Taquipsiquia (perder el control de los pensamientos, que se suceden rápidamente sin detenerse)

Lo más importante es saber que la ansiedad no se cura sola y hay muchas cosas que podés hacer al respecto. Además, no es algo anormal: en la actualidad la padece entre un 20 y un 30% de la población mundial, tanto adultos como niños y adolescentes.