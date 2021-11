Según Jeff Bezos, en el futuro muchas personas nacerán en el espacio

Durante su participación en el 2021 Ignatius Forum en Washington, Estados Unidos, el fundador y CEO de Amazon y la agencia turística espacial Blue Origin volvió a referirse a lo que considera un cambio inevitable en la vida de la especie humana a futuro. En esta oportunidad, Jeff Bezos no dudó en asegurar que el futuro de las sociedades está en las colonias espaciales, por lo que "con el paso de los siglos, muchas personas nacerán en el espacio".

"Van a nacer en estas colonias, van a vivir en estas colonias, podrían visitar la Tierra como ustedes visitarían el parque nacional de Yellowstone", ironizó el empresario, que ya se dio el gusto de atravesar la atmósfera a bordo de su cohete New Shepard en julio.

Bezos no sólo está convencido de que las personas nos mudaremos fuera de este planeta en los próximos años, sino que imagina a los futuros asentamientos espaciales muy diferentes a las estaciones espaciales internacionales que conocemos hoy. Para el, nuestros nuevos hogares serán "espacios de naturaleza, con ríos, bosques y vida silvestre, lugares donde se puede utilizar mucha energía y no estar perjudicando este frágil planeta".

No obstante, las pretensiones del hombre cuya fortuna está valuada en más de 200 mil millones de dólares no son un mero resultado de fantasías futuristas, sino que tienen relación con sus proyectos empresariales. "Si no tienes naves espaciales reutilizables, no puedes hacer nada de eso, y luego las próximas generaciones resolverán los siguientes pasos", advirtió Bezos.

Como no podía faltar en una conversación de este tipo, el magnate fue consultado acerca de sus creencias sobre la vida fuera de la Tierra. "¿Cómo podría no haberla?", contestó. "Hay tantas estrellas tan solo en esta galaxia y hay tantas galaxias que las probabilidades de que seamos la única vida inteligente en el universo me parecen minúsculas".

"Si me preguntan si hemos sido visitados por inteligencias extrasolares, lo dudo mucho. Creo que lo sabríamos en el caso de que así fuera, pero ¿si están ahí fuera? Probablemente", cerró el empresario.