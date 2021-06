Roger Waters vs Facebook: "Quieren censurarnos a todos"

En el marco de una reunión organizada en Nueva York para mostrar apoyo a la moción de liberar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, el ex cantante y bajista de la legendaria banda británica se mostró muy molesto con Mark Zuckerberg, dueño de Facebook.

Es que, según relató, hace poco recibió una solicitud de la firma tecnológica para utilizar la canción "Another Brick in The Wall Part II" de Pink Floyd en un anuncio de la red social Instagram: "¡Que te jodan! De ninguna manera" fue la respuesta de Waters.

Como se puede ver en el video, el artista aseguró que Facebook le habría ofrecido una enorme cantidad de dinero. No obstante, y fiel a su ya conocida faceta de activista político por los derechos humanos y la crítica al capitalismo, su rechazo a la oferta tuvo que ver con diferencias ideológicas. Una de ellas se relaciona con la razón que había convocado al acto en el que hizo las declaraciones. "Quieren usarla para hacer que Facebook e Instagram sean más poderosas de lo que ya son, para que sigan censurando a todos los que estamos en este cuarto, y evitar que se sepa la historia sobre Julian Assange" expresó.

Minutos más tarde, apuntó directamente contra el CEO y cofundador de la compañía de redes sociales que, junto a otras como Apple, Google y Amazon, atraviesa un momento de constantes críticas por cómo maneja los datos de sus usuarios, además de acusaciones por tendencia monopólica. Verborrágico, Waters cuestiono a Mark Zuckerberg con una chicana sobre sus inicios del empresario en la Universidad de Harvard, donde se gestó el proyecto de Facebook:

"Cómo hizo este idiota, que empezó diciendo: 'Es guapa, le daremos un cuatro sobre cinco, es fea, le daremos un uno'. ¿Cómo carajo consiguió algún poder en algo? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".

Roger Waters apoyó a Julian Assange

La reunión a la que asistió Roger Waters tiene el objetivo de concientizar sobre la situación del polémico Assange, que se encuentra detenido en Gran Bretaña. Recientemente, el fallo de una jueza había impedido la extradición solicitada por Estados Unidos, cuyo sistema de justicia lo acusa de violaciones a la Ley de Espionaje luego de que filtrara información clasificada sobre las guerras de Irak y Afganistán. El activista informático podría recibir una pena de 175 años de prisión en una cárcel norteamericana.