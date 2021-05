Un estudio desmiente que el uso de tecnología afecte a la salud mental en adolescentes

Investigadores del Instituto Tecnológico de Oxford publicaron en el portal Clinical Psychological Science un paper con los detalles de un estudio que niega la supuesta incidencia del uso de redes sociales y otras tecnologías digitales en la salud de unos 430.000 adolescentes de entre 10 y 15 años en el periodo de 1991 a 2019.

El profesor Andrew Przybylski, coautor de la investigación que contó con la participación de menores estadounidenses y británicos, afirmó que "no pudieron encontrar la diferencia entre el impacto de las redes social y la salud mental en 2010 y 2019". El método utilizado en el estudio fue comparar índices de consumo de televisión, redes sociales y uso de dispositivos tecnológicos con síntomas de depresión, tendencias suicidad y problemas de comportamiento.

Según detallaron los autores del estudio, se encontró una caída en la asociación entre la depresión y el consumo de TV junto con el uso de redes sociales. Por otra parte, los resultados reportaron un pequeño aumento entre problemas emocionales y uso de redes sociales. "No estamos diciendo que menos gente feliz usa más redes sociales, si no que la conexión no se está fortaleciendo" explicó Przybliski.

El material de análisis sometido a pruebas fue obtenido mediante encuestas en las que adolescentes de EEUU y Reino Unido respondieron a preguntas de múltiple opción sobre sus emociones y experiencias de salud mental. Entre el contenido de estos cuestionarios también se incluyó una serie de interrogantes sobre el tiempo de uso de redes sociales y otras actividades tecnológicas.