Rainbow Six Extraction ya está disponible en todas las plataformas

El esperado 'Rainbow Six: Extraction' llegó este jueves para los usuarios de PC y consolas o servicios como Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 y Stadia. El sucesor de 'Rainbow Six: Siege', desarrollado por Ubisoft propone un desafío cooperativo táctico que mantiene rasgos de jugabilidad característicos de ediciones anteriores, aunque basado en una nueva temática de combate contra la amenaza parasitaria alienígena Archæan.

El nuevo título permite elegir entre 18 operadores disponibles del grupo de comando REACT (solo 6 al inicio), que los jugadores podrán utilizar para cumplir las misiones ambientadas en ubicaciones icónicas del mundo. Para lograrlo, equipos de hasta tres jugadores deberán elaborar estrategias coordinadas para vencer a las mutaciones de esta amenaza. También se podrá optar por partidas individuales, ajustando la cantidad y tipo de enemigos a la cantidad de operadores.

Al igual que en Siege, cada miembro de REACT posee un kit de utilidades particular. En Extraction, se aplica un sistema de progresión para desbloquear poco a poco nuevas opciones de armamento y habilidades; algunas de ellas son inéditas para el juego, mientras que otras son versiones renovadas de la entrega anterior. Asimismo, a medida que se avanza en los niveles se irán sumando nuevos personajes para incorporar a los comandos.

Pero además, y según adelantó recientemente el director del juego, Patrik Méthé, el juego se actualizará frecuentemente con acceso a nuevas armas, enemigos, operadores y modos de juego descargables de manera gratuita para los jugadores.

En su versión de inicio, Rainbow Six Extraction ofrece cuatro configuraciones de dificultad distintas para incursionar en desafíos por 12 mapas totalmente nuevos. Además, los personajes podrán equiparse con más de 60 armas y 15 tecnologías exclusivas de REACT.

Novedades para XBox y partidas entre consolas

El flamante lanzamiento de Ubisoft está disponible desde hoy para suscriptores de Game Pass de Microsoft, es decir, en Xbox y PC. Además, contará con opción de crossplay y cross progression entre las distintas plataformas.

Una de las novedades más atractivas sobre su llegada es el Buddy Pass: con esta herramienta, todo aquel que haya adquirrido el juego podrá invitar a dos amigos a acceder a una versión de prueba durante 14 días para conocerlo en un formato cooperativo y decidir si amerita comprarlo. Aquellos usuarios que opten por adquirirlo podrán mantener todo el progreso realizado durante el uso compartido.