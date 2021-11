Que no te vean en línea: cómo activar el modo invisible en WhatsApp

Aunque cada vez más personas eligen quitar su última conexión de WhatsApp o configuran la aplicación para que no se marquen como leídos los mensajes, con el famoso doble tic azul, en ocasiones también buscan ni siquiera figurar en línea.

Ya sea por cuestiones de privacidad o evitar ser molestados de alguna manera, los usuarios sí tienen la posibilidad de no aparecer conectados en la app gracias a un pequeño truco que bautizaron como "modo invisible".

Si bien no se trata de una opción dentro de la aplicación de mensajería, no es difícil de usar y da el resultado que tantos están buscando. De todas formas, hay una contra bastante obvia: no se puede responder a los mensajes.

¿Cómo leer los mensajes y no aparecer en línea?

Para no figurar como conectados hay que activar este "modo invisible", un proceso simple que no se hace dentro de WhatsApp, sino en la configuración del celular.

¿Cómo activar el modo invisible?

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

1) En el escritorio o inicio y donde haya un espacio libre en la pantalla (o sea que no hay que tocar una app, sino la pantalla directamente), mantener apretado unos segundos sin sacar el dedo.

2) Aparecerá un botón llamado "Widgets".

3) Elegir y seleccionar el recuadro que dice "mensajes de WhatsApp", porque van a aparecer otras opciones.

4) Hay que elegirlo manteniendo apretado unos segundos y luego se acomoda en alguna parte de la pantalla que prefiera el usuario, para tener el acceso directo. También se puede agrandar o disminuir el tamaño.

5) Listo. Cuando lleguen mensajes, se podrán leer desde ahí sin que la persona que nos escribe nos vea en línea ni se entere de que vimos su chat. Incluso se puede bajar para ver otros mensajes sin abrir la app aunque, claro, si se quiere responder habrá que entrar a WhatsApp.

¿Cómo ocultar la última hora de conexión?

Otra opción que en realidad ya lleva tiempo y es conocida por la mayoría, es la posibilidad de sacar la hora de conexión, o sea el horario exacto en el que una persona abrió por última vez la app. Eso incluso nos delata si no respondimos un mensaje pero estuvimos conectados.

Por eso no viene mal recordar cómo configurarlo: hay que ir a "ajustes" de WhatsApp y seleccionar la opción "cuenta". Ahí, hay que elegir la opción "privacidad", donde se podrá gestionar quiénes pueden ver la hora de conexión, el estado, la foto de perfil, entre otras cosas.

Una vez hecho eso, elegir "hora de última vez" y hacer click en "todos", "mis contactos" o "nadie". Esta es la preferencia de quiénes pueden ver tu conexión. Sin embargo, al desactivar, tampoco se puede ver la última vez de los contactos.

¿Cómo sacar el "visto"?

En la misma sección de privacidad, está la opción de habilitar o prohibir las confirmaciones de lectura. Al estar desactivado, nadie podrá saber si leíste o no un mensaje, pero lo mismo pasa al revés, o sea que el usuario no podrá ver la lectura de las otras personas.

Eso sí, esta opción queda totalmente fuera de los grupos de WhatsApp. Acá siempre habrá notificaciones de lectura y los tics azules.

Nueva opción de privacidad

Justamente para dar la posibilidad de sacar el visto o la hora de conexión y poder seguir viendo la de los demás, en septiembre se filtró que WhatsApp está probando la alternativa "todos mis contactos excepto...". Así, se podrá elegir que determinadas personas no vean esta información.