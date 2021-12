Qué es NFC, para qué sirve y qué celulares la tienen en Argentina

La NFC (Near Field Connection), que en su traducción al español signifca conexión de campo cercano, es una herramienta tecnológica que lleva varios años incorporada a celulares inteligentes, aunque sus propiedades aún no han sido profundizadas al máximo. Se trata, en términos generales, de un modo de conexión inalámbrica que sirve para el intercambio de datos entre dispositivos cercanos.

Lo curioso de esta funcionalidad es que no figura entre las principales características de los celulares en las que viene incorporada; quizá por eso sea que casi nadie sabe siquiera que puede usarla desde su smartphone. El asunto es que, al día de hoy, muy pocas aplicaciones requieren NFC para aportar soluciones tecnológicas y no está muy claro qué celulares la tienen y cuales no.

En iPhone, los modelos 7 o superiores con sistema operativo iOS 13 o iOS 14 tienen chips NFC pero están bloqueados, por lo que no pueden activarse ni desactivarse. En Android, en cambio, la conexión de campo cercano se puede activar desde Configuración/Conexiones; de todas maneras, el procedimiento dependerá de cada dispositivo.

Para qué sirve NFC

La utilidad de la conexión de campo cercano es fácil de deducir si se entiende cómo funciona. Como sugiere su nombre, la NFC consiste en transmitir información entre dispositivos que estén a poca distancia (algunas pruebas sugieren que el máximo alcance es de entre 20 centímetros y 1 metro, aunque depende del instrumento).

El vínculo se establece por el método de inducción entre ondas que generan un campo magnético, pudiendo crear dos tipos de conexión:

Pasiva: Un dispositivo genera el campo electromagnético y el otro la recibe, aprovechándose de la energía para transferir los datos. Este es el caso de, por ejemplo, la carga inalámbrica de saldo a la tarjeta SUBE para el transporte público.

Activa: En esta alternativa, ambos dispositivos generan su propio campo electromagnético para transmitir sus datos. El resultado sería algo parecido a lo que sucede con Bluetooth o Airdrop en iPhone, pero el proceso de intercambio es distinto, ya que es bastante más lento y más seguro.

Como mencionamos anteriormente, más allá de la carga del transporte público, actualmente no son muchas las utilidades activas de NFC para la vida cotidiana. Algunas de ellas son la transferencia de saldo a tarjetas o etiquetas y la conexión con posnets o instrumentos de pago desde el celular.

No obstante, se espera que esta herramienta sea gradualmente incorporada a algunas soluciones como, por ejemplo, identificación en cajeros automáticos, validación de documentación y hasta encendido de vehículos, todo desde el celular.

Qué celulares tienen NFC en Argentina

La tecnología NFC ha sido incorporada a teléfonos inteligentes desde unos 10 años. En un principio era raro ver la función incorporada en celulares de gama baja, pero esto fue cambiando con el tiempo y hoy depende más del sistema operativo que del modelo de celular.

En general, las siguientes marcas de teléfonos Android cuentan con NFC disponible entre sus opciones de conectividad. Para asegurarse de que la tecnología está integrada al equipo, hay que verificar si la opción aparece en la configuración de 'Conexiones'.

Acer

Alcatel

Asus

Fujitsu

Google

HTC

Huawei

LG

Motorola

Nokia

Samsung

Sony

Xiaomi