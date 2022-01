Nuevas condiciones de uso de WhatsApp: ¿qué pasa si no se aceptan?

Durante 2021, WhatsApp informó que finalmente exigiría a sus usuarios aceptar nuevas políticas de la herramienta que implicarían permisos de privacidad y uso de información con fines publicitarios. La primera advertencia llegó en mayo de ese año, seguida de una reiteración en octubre; no obstante, y ante la polémica generada por estos cambios, desde la compañía Meta (para ese entonces Facebook) decidieron ampliar otra vez el plazo para usar la aplicación normalmente hasta dar consentimiento a las condiciones.

Como se informó desde un principio a los más de 2.500 millones de usuarios, quienes se negaran a actualizar los términos de uso podrían seguir utilizando la plataforma, aunque con algunas funciones limitadas.

Los que sí aceptaran, por el contrario, tendrían acceso completo y también permitirían que WhatsApp creara anuncios personalizados con información de sus cuentas (edad, foto de perfil, modelo del celular, dirección IP, publicaciones en historias, etc.). Asimismo, y según se aclaró en su momento, estos datos podrían ser utilizados para vincularse de manera comercial con Instagram y Facebook.

Finalmente, desde la segunda semana de enero de 2022, algunos usuarios que no habían aceptado advirtieron que estaban experimentando problemas al usar WhatsApp. Los reclamos llegaron a través de Twitter a raíz de la publicación de un programador que quiso averiguar si los usuarios siguen recibiendo la notificación para actualizar los términos de uso.

"Desde ayer no me deja usarlo. Solo me llegan notificaciones pero no puedo acceder a WhatsApp", comentó uno de los seguidores que vio el posteo. Otros respondieron que no habían vuelto a ver el pop-up aún sin haber aceptado anteriormente.

La solicitud de WhatsApp para aceptar sus términos de uso

Lo cierto es que, al menos hasta ahora, WhatsApp no ha impuesto restricciones a todos los usuarios que se negaron a actualizar los términos del servicio. No obstante, la limitación de las funciones parece estar llegando de a poco a algunos de ellos.

Según detalló en su momento el portal WaBetaInfo, la aceptación de las nuevas condiciones se mantendrá opcional para todos, aunque es esperable que la penalización de uso restringido llegue tarde o temprano si la plataforma insiste con la solicitud y esta continúa siendo ignorada.

En ese caso, algunas de las limitaciones serían:

Problemas para enviar y recibir mensajes

Inhabilitación de WhatsApp Business

Acceso denegado a nuevas funciones incluidas en actualizaciones

Fallas en la vinculación de la cuenta con Facebook e Instagram