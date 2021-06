La nueva función de Tinder permite chatear antes de hacer match

El procedimiento clásico mediante el que los usuarios de Tinder entran en contacto acaba de ser actualizado por los desarrolladores de la plataforma. Desde que la aplicación salió al mercado, los encuentros se dan luego de que dos personas se envíen una especie de "me gusta" mutuamente basándose en las fotos del otro. Al concretarse esta interacción, la app abre una ventana de chat para iniciar la conversación. Esto es, en el lenguaje de la app, hacer match.

Pero a partir de ahora, y según anuncia el sitio The Next Web, el like mutuo no será la única instancia de coincidencia para los usuarios de esta red social. La nueva actualización introduce un paso previo que consiste en un breve cuestionario de múltiple opción con preguntas como: ¿qué preferís tomar en la mañana? o ¿cuál de estas personalidades te atrae más?. En caso de que dos personas coincidan con las respuestas, podrán seguir conociéndose a través del chat.

La novedad que trae esta nueva función de Tinder es que el potencial encuentro de dos personas ya no sólo dependerá de sus criterios estéticos, si no de un aspecto relacionado con sus gustos, preferencias y apreciaciones sobre los perfiles mentales de los demás. Sin embargo, este nuevo chat surgido de la concordancia en las respuestas estará abierto por sólo 30 segundos en los que se podrá conversar y decidir si dar like o dislike, para así llegar al match y generar la ventana de mensajería sin límite.

Otros cambios recientes de Tinder

Si bien continúa teniendo una gran base de usuarios alrededor del mundo, es innegable que la llegada de las cuarentenas y restricciones por la pandemia de COVID-19 provocó una disminución de los encuentros personales y, por ende, menor uso de este tipo de aplicaciones. En este contexto, Tinder ha trabajado en modificaciones para brindar una mejor experiencia a sus usuarios, tanto en materia de entretenimiento como de seguridad.

Entre ellas se puede mencionar la reciente actualización que permite seleccionar contactos del celular para que la aplicación las bloquee del "catálogo" de perfiles cercanos. Esto ayudaría a evitar coincidencias incómodas con familiares, ex parejas, profesores, etc.

Por otra parte, la plataforma incorporó una herramienta de verificación de antecedentes para combatir el uso de la app por parte de personas con intenciones delictivas.