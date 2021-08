La app similar a Google Maps, pero que no rastrea tus datos y funciona sin conexión

Las aplicaciones de localización por GPS son de las más utilizadas por todos los usuarios de teléfonos inteligentes; ya sea para encontrar la mejor ruta al realizar un viaje en auto, conocer dónde y cuándo para el transporte público o encontrar puntos de interés en una zona determinada. La mayoría se acstumbra a las apps nativas de cada celular, que son Google Maps para android y Apple Maps para iOS, y hay que admitir que funcionan muy bien.

No obstante, ya sea por comodidad o simple desconocimiento, existen otras alternativas que no suelen ser exploradas y presentan algunas ventajas con respecto a las herramientas digitales de mapas "tradicionales". Una de ellas es Organic Maps, la aplicación de desarrollo comunitario que, a diferencia de las creadas por las denominadas Big Tech como Google o Apple, no rastrea ni recopila ningún tipo de información de sus usuarios.

Organic Maps es de código abierto, es decir, funciona a través de un software distribuido libremente al que cualquiera puede acceder para hacer modificaciones y mejoras. Esta característica la hace aún más colaborativa que Google Maps, cuya optimización también permite la intervención de usuarios pero en forma de reseñas, agregado de rutas y calificación de negocios.

En cuanto a la experiencia de usuario, la aplicación opera de manera similar a las que ya conocemos; en ella se pueden encontrar paradas de transporte público, puntos de interés como sitios turísticos, gastronómicos, servicios y otros, que pueden ser buscados por categorías. También dispone de una función de guía paso a paso para llegar de un punto a otro, con señalización de en pantalla e indicaciones de ruta por voz.

Quizá una de las desventajas que tiene con respecto a las apps de localización de Google y Apple es que Organic no es muy popular, por lo que la información sobre negocios o sitios destacados puede ser más acotada en algunas zonas.

De acuerdo a las reseñas de los usuarios, la mayor ventaja de uso que presenta Organic Maps es que permite descargar mapas completos para utilizarlos sin conexión a internet, algo que sus competidoras hasta ahora no permiten. Esta característica puede ser muy útil al planear viajes de larga distancia en automóvil particular, ya que nos aseguramos de no perder la guía en áreas de señal inestable.

Descargar Organic Maps

Para obtener Organic Maps hay que seguir los mismos pasos que con cualquier otra aplicación; esto es, dirigirse a Apple Store o Play Store según corresponda, ingresar el nombre de la app en el buscador, descargarla y luego instalarla.