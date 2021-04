Instagram permitirá crear filtros de palabras para bloquear mensajes abusivos

Instagram ha anunciado el lanzamiento de una herramienta que pretende ayudar a que los usuarios creen un filtro personalizado para evitar recibir mensajes directos no deseados. La idea es agregar una opción que permita enlistar palabras no deseadas, con el objetivo de eliminar automáticamente los chats con tono abusivo que provengan de usuarios no seguidos.

"Como los DMs (mensajes directos) son conversaciones privadas, no rebuscamos en ellos para identificar discursos de odio o bullying de la misma manera que lo hacemos en otros espacios" explicaron desde la red social mediante un posteo en su blog oficial.

La iniciativa llega después de que la empresa que desarrolla la aplicación anunciara otras medidas orientadas a mitigar el grooming, el bullying y otros tipos de abuso que utilizan a Instagram como un canal. En este sentido se pueden mencionar la medida que restringe el envío de mensajes de adultos a niños y el endurecimiento de las penalizaciones para usuarios que suelan relacionarse de manera agresiva. Desde la red social no niegan que esto se produzca, y sí aseguran que la mayoría de los casos identificados involucran a usuarios que no siguen a sus victimas.

Hoy Instagram distingue dentro de la bandeja de entrada a dos tipos de chats entrantes: por un lado, los mensajes provenientes de usuarios seguidos o grupos en los que aceptamos estar, y por otro, las solicitudes de mensajes, que tenemos la opción de aceptar y así contestar, o eliminar. Sin embargo, quienes tienen mucha actividad en Instagram a veces deben revisar sus chats manualmente para decidir de qué usuarios no desean recibir mensajes.

La nueva función automatizaría este proceso, ya que el filtro se activará cada vez que detecte una palabra incluida en la lista creada y, acto seguido, bloqueará ese mensaje.

Cómo funcionará esta herramienta

La configuración de privacidad de Instagram tendrá una nueva sección para controlar el filtro de mensajes. Posiblemente se llamará "Términos ocultos" o "Palabras ocultas" y desde ahí se podrá crear esta lista de palabras no deseadas y personalizar el método de seguridad. Los mensajes bloqueados por defecto irán a una sección oculta en una carpeta separada de las solicitudes regulares de mensajes.