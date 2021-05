Instagram permite ocultar la cantidad de "me gusta" en las publicaciones

La red social de fotos y videos más popular viene experimentando hace un tiempo con la posibilidad de dejar de mostrar la cantidad de "me gusta" en los posteos. En un principio, Instagram realizó la prueba de ocultar por defecto la cantidad de esta interacción para todo el mundo, pero finalmente esto quedará a merced de cada usuario, es decir, todos podremos decidir si queremos que se vea o no en cada publicación.

Si bien el número no se podría ver en caso de activar esta nueva función, sí se podrá acceder a la lista de personas que han presionado me gusta en cada foto o video. Para quien publica, el número total seguirá disponible accediendo a dicha lista.

¿Cómo ocultar los me gusta en Instagram?

La opción que permite ocultar los me gusta no permite activarla de una vez para todas las publicaciones, sino que hay que hacerlo individualmente en cada posteo que se desee. Sólo hay que ir al posteo en cuestión, ya sea una foto, video o reel, tocar los tres puntitos para abrir el menú de opciones y seleccionar "Ocultar recuento de Me gusta". Hecho esto, tus seguidores no podrán ver el recuento de likes en su feed.

¿Qué busca Instagram con esta medida?

Mediante un comunicado publicado en su blog oficial, la red social aseguró que "lo que cada persona quiere de su experiencia en Instagram es diferente, y las necesidades de la gente están cambiando". En este sentido, y luego de haber trabajado en conjunto con expertos y analistas de experiencia en plataformas de comunicación, Instagram resolvió que dar "más opciones" a sus usuarios es una forma de empoderarlos y mantener sus intereses vigentes en el uso de la aplicación.

Traducido, esto podría significar que hay una gran cantidad de personas que prefieren no concentrarse en la cantidad de interacciones positivas que reciben o que ven en cuentas ajenas, sino que ven a Instagram como una herramienta de entretenimiento. Estar atento a cuántos me gusta llegan tras publicar algo no es algo malo en sí mismo, aunque sí se conocen los efectos no deseados que esta conducta puede tener en la valoración personal y la autoestima.