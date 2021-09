Instagram despide el "swipe up" y permitirá poner enlaces en las historias

Durante las primeras semanas de septiembre, muchos usuarios de la red social que posee la compañía Facebook Inc. se dieron cuenta de dos cambios importantes en una de las herramientas más utilizadas de la app. Se trata de las historias, donde antes sólo las cuentas con más de 10.000 seguidores podían insertar una dirección web para dirigir tráfico. Esta modalidad está a punto de ser modificada, al menos si la actualización actual pasa el periodo de prueba.

Según confirmó el jefe de producto de Instagram, Vishal Shah, al medio especializado en tecnología The Verge, los desarrolladores están buscando la forma de comprobar cómo la gente podría aprovechar los enlaces. Para ello, decidieron que desde el 30 de agosto cualquiera podrá insertar un enlace en su historia, pero no con el conocido botón de deslizar hacia arriba o "swipe up", sino mediante un sticker de apariencia similar al de etiquetado de otros usuarios.

Para insertar el enlace, los usuarios deberán buscarlo entre las opciones que ya figuran, como encuestas, cuentas regresivas, música, ubicación, etc.

Si la prueba cumple con las expectativas, el cambio quedará fijo y el sticker de enlaces en las Stories reemplazará a la función de "deslizar hacia arriba" actual. Pero lo más importante es que estará disponible para todos los usuarios, incluso aquellos que no tienen un perfil verificado o cuentan con menos de 10 mil seguidores.

De esta manera, Instagram profundizaría en aportar herramientas para los generadores de contenido.