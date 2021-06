Instagram agregaría una función clave para pequeñas empresas

Desde que Instagram se convirtió en una de las redes sociales más populares en todo el mundo, millones de personas la utilizan como medio de entretenimiento pero también para estar cerca de marcas o negocios que les gustan o suelen consumir. Con el avance de sus actualizaciones, la plataforma ha limitado la cantidad de cuentas que pueden dirigir a sus seguidores hacia una página web o sitios por fuera de la red social. Pero eso parece estar a punto de cambiar.

Según informa The Verge, Instagram está probando una modificación que permitiría a muchas más cuentas lo que hoy sólo pueden aquellas con más de 10.000 seguidores: insertar un link en historias. No obstante, la novedad es que esta posible nueva función no tendrá el mismo formato de "deslizar hacia arriba" que vemos en las stories actualmente, si no que el enlace se podrá insertar como un sticker similar al que sirve para compartir música, fotos o el clima para cualquier usuario.

Cabe recordar que cualquier cuenta ordinaria con menos de 10.000 seguidores puede ubicar enlaces a páginas web u otras plataformas, pero sólo en su perfil (el famoso "link en bio"), siendo esta interacción mucho más difícil de lograr que poniendo el link en una historia que llegue a cientos o miles de personas.

Con la versión de prueba, Instagram quiere analizar qué tipo de enlaces son los que los nuevos perfiles habilitados insertan en sus historias, vigilando especialmente posibles fake-news o spam, y así decidir si el privilegio de agregar páginas web se amplía a más cuentas.

¿Cómo ayudaría este cambio a comerciantes y pequeñas empresas?

Actualmente, la función de deslizar para acceder a un sitio web está pensada para influencers, creadores de contenido, artistas o perfiles de comerciantes muy populares que producen contenidos fuera de Instagram. Con la ampliación de esta posibilidad, la red social permitiría que perfiles de emprendedores o empresas con menor relevancia muestren más a sus seguidores.

Podría suceder que la gran cantidad de restaurantes que tienen sus cartas o sistemas de reservas alojados en páginas web, tiendas de ropa que comercializan con plataformas de e-commerce o locales culturales que venden entradas online, por mencionar unos pocos ejemplos, puedan dirigir a sus seguidores a otras interfaces propias, y así mejorar la experiencia de compra y consumo.

Según The Verge, la prueba "parece dirigida principalmente a personas que han encontrado su voz y un alcance en la plataforma, pero tal vez no a los niveles que Instagram requiere actualmente para obtener privilegios de deslizamiento hacia arriba".

Desde El Ciudadano interpretamos que la ampliación de herramientas que mejoren la interacción digital entre comerciantes y sus clientes siempre es una buena noticia, aunque por el momento sólo se trata de una prueba. De concretarse esta modificación, podría hasta significar un incentivo de parte de Instagram para que los encargados de pequeñas empresas consideren ampliar sus canales de comunicación.