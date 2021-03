Una noticia relacionada con la multiplataforma de consumo audiovisual on demand, Netflix sacude a todos los usuarios de la misma. Tiene que ver con cambios en su política de inscripción en el servicio y la posibilidad de acceso al contenido del que disponen.

Hace días nos enterábamos que por una nueva disposición, muchas provincias argentinas en las que diversos usuarios han contratado Netflix, verían reflejado un aumento del 2% en la factura del servicio por el pago que la empresa debe hacer a un nuevo tributo, el cobro de Ingresos Brutos a los servicios digitales.

Un cambio radical en su política de consumo y seguridad, es el que aplicaría Netflix para controlar quienes son los “verdaderos usuarios”, es decir aquellos que abonan la cuenta y que no tendrán problemas para seguir disfrutando del servicio y en detrimento de eso, quienes son aquellos consumidores del contenido on demand, que “están colgados” con la clave y el usuario de ingreso al servicio pero que principalmente, no tienen una relación estrecha con aquel que paga la prestación, es más en muchos casos no son del grupo familiar conviviente que abona Netflix en tal o cuál hogar. Todos ellos y ellas, deberían ahora, empezar a preocuparse.

La plataforma se encuentra en un periodo de prueba de este nuevo cambio que aún no ha sido implementado de forma masiva, pero sí lo sería próximamente.

La empresa cuya sede central se encuentra en California, Estados Unidos, está pensando en implementar un fuerte cambio con el sistema de las cuentas compartidas, algo que antes no significó necesariamente un problema, ya que mientras se abonara el servicio para las bocas requeridas, no se cuestionaban quienes hacían uso de las mismas, salvo en alguna denuncia puntual por robo de cuenta, claro está. Esa visión les permitió hacerse muy famosos en Latinoamérica y crecer exponencialmente pero ahora, otro sería el objetivo, más enfocado en el control del servicio.

Cuando una persona quiera ingresar y ponga el usuario y contraseña, este deberá ser validado posteriormente por la persona que contrató el servicio, a través de un código que se enviará por mensaje de texto o mail. Si este cliente, no valida el código, aquella persona que puso incluso los datos correctos de la cuenta, no podrá ingresar a la misma.

Cabe destacar que hasta el momento puede haber hasta cinco usuarios diferentes por cuenta pero en caso de que este cambio de seguridad, se haga efectivo en la plataforma Netflix, pondrá un freno a aquellas personas que usaban los datos del cliente para ver la programación. Por lo tanto todos aquellos que no sean del núcleo familiar del cliente original, es decir el que abona la tarifa, tendrán problemas a la hora de acceder al servicio.

Esto podría afectar incluso a familiares que usan la cuenta pero que no conviven juntos, ya que obligaría a ellos a remitirse al que paga el servicio para que este los autorice y si no logran hacerlo, no podrán ingresar en el momento que ellos deseen sino que estarán supeditados a “los tiempos del otro”.

"Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo", confirmó un portavoz de Netflix al portal The Verge.