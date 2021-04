Esta nueva app de Google para Android te recuerda que levantes la cabeza al caminar

Caídas en pozos, tropiezos con cordones de la calle u objetos similares, golpes con carteles y choques con otros transeúntes son algunos ejemplos de lo que ocurre diariamente por la costumbre que hemos adquirido de utilizar los celulares mientras caminamos. Tanto estos accidentes evitables como la contraindicada postura del cuello que adoptamos cuando hacemos "zombiewalking", son problemas que Google se propone solucionar con su iniciativa "Heads Up".

Se trata de una aplicación móvil que surge de la herramienta "Digital Wellbeing" (bienestar digital) mediante la cual la firma tecnológica pretende promover buenos hábitos en el consumo de internet, como el límite de horas diarias en aplicaciones o el silenciamiento de notificaciones en horarios de descanso, y otras actividades cotidianas. La nueva función detecta cuando el usuario se está moviendo mientras utiliza el smarthpone y envía una notificación para que no mantenga la cabeza mirando hacia abajo: "Mira arriba – Evita usar el teléfono mientras caminas".

No obstante, dicha alerta no ocupa toda la pantalla ni interrumpe la actividad, si no que aparece arriba como cuando llega un mensaje o la batería tiene poca carga.

Por el momento, esta funcionalidad está siendo probada en algunos dispositivos Android, y se espera que en los próximos días esté disponible para cualquiera que haya descargado la última actualización del sistema operativo. A partir de ese momento, "Heads Up" se podrá encontrar en la sección de reducción de distracciones de Digital Wellbeing.