HBO Max: cómo ver contenidos gratis y sin suscribirse

HBO Max implementó una nueva estrategia para captar a aquellos fanáticos de las series y el cine que están indecisos con suscribirse a la plataforma. La plataforma decidió liberar cada mes una lista de títulos seleccionados especialmente para que puedan ser disfrutados de forma gratuita.

A través de esta opción, todas aquellas personas que todavía no están suscritas a la plataforma podrán acceder a contenidos seleccionados especialmente para que puedan familiarizarse con HBO Max.

Qué contenidos se pueden ver

Entre los contenidos disponibles de forma gratuita, se encuentran películas, documentales y episodios de algunas de las series más destacadas de HBO Max.

Durante febrero, los fanáticos podrán disfrutar de las primeras temporadas de The white lotus, Scenes from a marriage, Succession.

También los estrenos de las temporadas siguientes de Raised by wolves, Superman & Lois o Euphoria, entre otras series.

Así las cosas, HBO Max también contempló algunos contenidos especiales para disfrutar del mes de los enamorados.

Entre ellos, podrán encontrar algunos capítulos icónicos de Friends, Two and a half men, Gossip girl, 2 broke girls, Mom, The fresh prince of Bel Air o The big bang theory.

Cómo acceder a los contenidos

Para poder disfrutar de estos capítulos de forma gratuita y sin suscribirse, es necesario ingresar en la home de HBO Max.

Una vez en el sitio web oficial se debe hacer clic en "episodios completos gratuitos" y seguir las instrucciones.

Allí también podrán encontrar información sobre los planes vigentes y sus precios, en caso de que deseen suscribirse a la plataforma.