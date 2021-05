Google desarrollará algoritmos médicos basados en datos de pacientes

El crecimiento de la empresa tecnológica que nos brindó (y brinda) el buscador de internet más utilizado sigue siendo constante, por lo que sus horizontes se han ampliado a rubros que van más allá de la navegación en la web. Ahora, Google va por un ambicioso plan de desarrollo tecnológico que instrumentará en conjunto con la HCA Healthcare Inc (Corporación de Hospitales de América) estadounidense, institución que opera brindando atención médica a habitantes de más de 2000 puntos repartidos por 21 estados del país del norte.

La iniciativa consiste en que el operador de atención médica proporcione a la compañía tecnológica el acceso a los datos de registros sanitarios digitales de sus pacientes para que los ingenieros de ambas partes trabajen en algoritmos que ayuden a monitorear personas ingresadas en establecimientos médicos, guiar decisiones de profesionales de la salud y mejorar la eficacia operativa de los sanatorios.

Para llevar adelante el proyecto, el plan es que Google pueda acceder a los datos necesarios con el consentimiento del ente HCA y así desarrollar instrumentos de análisis tecnológico a ser puestos a prueba por el ente médico. Según afirmó el gerente directivo de Salud y Vida de Google, Chris Sakalosky, el objetivo es "expandir los límites de lo que el médico puede hacer en tiempo real con datos".

Controversia por el marco legal del acuerdo

Las leyes de sanidad de Estados Unidos no prohíben que los hospitales, las prepagas y otras compañías de salud compartan información con empresas siempre que éstas respeten la ley de protección de privacidad, que prevé un marco de seguridad para pacientes de todo el país.

Sin embargo, hay quienes contraponen la idea de que dichas normativas no se han actualizado teniendo en cuenta el enorme avance tecnológico de los últimos años y la cada vez más frecuente incursión de corporaciones como Google en la industria de la salud. Esto asegura la profesora de derecho de la salud en la Universad de Stanford, Michelle Mello, quien además señala que “algunas personas simplemente no quieren que sus datos sean utilizados de manera particular por terceros”.

La utilización de tecnología avanzada para el monitoreo de pacientes y la guía de profesionales en tratamientos sanitarios no es una novedad. La misma HCA ha trabajado con sus propios algoritmos aplicándolos en pacientes críticos de COVID-19 buscando mejorar el rendimiento de los médicos, logrando una mejora en las tasas de supervivencia.

El pesimismo acerca de la iniciativa que involucra a Google y HCA podría venir por el conocimiento sobre acuerdos anteriores que la compañía tecnológica cerró con otros sistemas de salud. Un proyecto conocido como "Project Nightingale" entre Google y Ascension, un sistema de atención médica católica que comprende a más de 2.600 establecimientos de salud en Estados Unidos, levantó severas críticas luego de que una investigación del Wall Street Journal develara que la empresa informática habría accedido a nombres, fechas de nacimiento e información sobre medicaciones de pacientes.

Por otra parte, el avance de este tipo de negocios entre prestadores de salud y corporaciones tecnológicas podría provocar que la incursión de los gigantes de internet en la industria de la salud sea cada vez más frecuente, lo que podría generar problemas de uso de información sensible si no se lleva a cabo una actualización de las normativas vigentes sobre estos derechos.