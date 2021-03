Google Maps permitirá que los usuarios agreguen y editen caminos

Es una de las aplicaciones más utilizadas de Google y del mundo. Ha revolucionado la manera de viajar o buscar recomendaciones de comercios o servicios cercanos. Sin embargo, quién no ha pasado un mal rato por una ruta que no está actualizada o un camino que fue alterado y Google Maps no se enteró.

Teniendo esto y mucho más en vista, desde la empresa tecnológica han llegado a la conclusión de que, para que el servicio sea mejor, debe estar actualizado todo el tiempo. Y para ello, lo mejor será dar participación a los usuarios para que hagan las modificaciones sobre rutas, localizaciones y estado de las carreteras que crean necesarias, aunque siempre dentro de una serie de reglas.

En una reciente publicación disponible en su blog oficial, Google dio algunos indicios sobre cómo se implementará esta funcionalidad. El comunicado expresa la voluntad de que "cualquiera con una cuenta de Google pueda contribuir con su conocimiento a conocer más de 200 millones de lugares alrededor del mundo". En efecto, esto se viene logrando con la vieja función que permite agregar recomendaciones, puntuaciones y fotografías sobre lugares que son buscados para visitar o consumir.

No obstante, esta próxima actualización va bastante más allá y refleja una intención de mejora en la actualización y precisión de la app por parte de Google. Sería un primer paso hacia un formato de edición similar al de Wikipedia, donde cualquiera puede crear una cuenta y publicar o editar artículos, mientras que una comunidad de editores certificados tienen funciones especificas para controlar la actividad.

Sin ahondar demasiado en cada tópico, el artículo sobre la participación de usuarios en Maps sugiere que esto se materializará en lo que define como "dibujar rutas perdidas o nuevas en Google Maps"

Esta nueva característica, que se implementará en los próximos meses en más de 80 países, consistirá en que los usuarios puedan reportar a Google varias novedades sobre las rutas. Según señala el artículo, se podrá acceder a la función "Editar el mapa" y elegir "Ruta perdida" para dibujar una nueva que luego será validada por la aplicación. Además, los usuarios estaremos habilitados para sugerir cambios de nombre, correcciones de dirección y aportar razones y fechas en caso de rutas cortadas.