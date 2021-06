Facebook ya planea los primeros testeos de anuncios personalizados para los juegos de su interfaz de navegación mediante realidad virtual, Oculus Quest. Las simulaciones empezarían a partir de julio en el juego Blaston, cuyos usuarios servirán de referencia para que la compañía optimice la publicidad en esta plataforma.

Si bien por el momento no son demasiadas las personas que disponen de equipos de realidad virtual, los encargados de Facebook Reality Labs están seguros de que no hay que esperar a que esto se convierta popular, si no empezar a pensar en cómo hacer que un modelo de publicidad logre sentar las bases para expandir esta experiencia a la mayor cantidad de gente. "Estas serán sólo pruebas, pero estamos ansiosos de abrir nuevas vías de ingresos para desarrolladores y así ampliar los contenidos disponibles para Oculus", explica un posteo de su blog oficial.

La programación de los anuncios se instrumentaría de manera parecida a como ya sucede en la red social, es decir, usando datos tanto de Facebook como del comportamiento de los usuarios en la plataforma de realidad virtual. Esto incluiría acciones como ver contenidos, instalar aplicaciones, activar notificaciones o suscribirse a otras cuentas, comprar en línea, etc. "Un ecosistema de contenidos rentable es un paso clave para que la realidad virtual sea cada vez más popular" explica el artículo.

En este sentido, los desarrolladores de los anuncios a probar en las próximas semanas buscarán diseñar piezas publicitarias "no intromisivas" para los formatos de realidad virtual. Los usuarios podrán interactuar con la publicidad y saber más acerca de los productos o servicios, bloquear a anunciantes particulares o esconder y guardar los enlaces para verlos en otro momento. En cuanto a quienes deseen pautar con este tipo de publicidad, las reglas serán similares a las que corren actualmente en los anuncios ordinarios de Facebook: se podrá crear audiencias con patrones anonimizados, focalizar en zonas geográficas, etc.

Una aclaración específica (y necesaria) que hace Facebook en su aviso es que no usará datos procesados y almacenados en los equipos Oculus para alimentar a la eficacia de los anuncios. Esta información podría incluir aspectos como género, peso, altura o incluso imágenes que el sistema necesita para que sus sensores funcionen. También se excluirán los mensajes y conversaciones en Facebook Messenger, chat de Instagram u otras plataformas de la compañía.