Disney Plus ¿Qué dispositivos son compatibles?

Disney Plus sigue sumando usuarios argentinos. Pero si todavía no adquiriste el servicio, hay que tener en cuenta qué televisores, celulares, tablets, consolas y navegadores son aptos para acceder a todo el contenido. Cada uno de ellos tiene un sistema que se puede verificar en su configuración. Acá, los que sí y los que no.

Compatibles

La plataforma on demand de Disney Plus acepta diferentes formatos de video para táblets, teléfonos celulares y televisores inteligentes de conectividad wifi.

Celulares y tablets

Todos los dispositivos Android con sistema operativo 5.0 o posterior, con la aplicación disponible en Play Store

iPhone, iPod y iPad con iOS 11.0 o superior

Amazon Fire Tablet con sistema 5.0 o posterior

Smart TV

Televisores inteligentes para Android TV

Smart TVs LG Web OS 3.0 o superior

Smart TVs Samsung Tizen, con versiones de 2016 en adelante

Amazon FireTV (todos los dispositivos y televisores Amazon FireTV Edition)

Apple TV con tvOS 11.0 o superior

Apple TV de 3° y 4° generación

Televisores compatibles con AirPlay 2

Otros

Chromecast. Es una de las soluciones más utilizadas a la hora de acceder a ciertas plataformas de streaming y se puede adquirir en comercios y de forma online. Para Disney Plus, es posible usarlo desde iOS (Apple), Android y el navegador de Google Chrome, aunque tiene requisitos disponibles en la página oficial.

Chromebook

PlayStation: 4 Pro, 4 Slim, 4 y 5

Xbox: One, One S, One X, Series X y Series S

No compatibles

El centro de ayuda de Disney+ aclara que los navegadores de los teléfonos, televisores inteligentes y consolas no son compatibles, sino que se debe instalar la aplicación. A su vez, no se podrá utilizar con versiones antiguas. Las recomendadas son: Chrome 75, Safari 11 y Firefox 68. Por su parte, Linux no funciona para el servicio, como tampoco el Smart TV LG Netcast.