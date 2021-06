Directo a la basura: Amazon descarta millones de productos por año

Una investigación difundida por el canal televisivo británico ITV reveló cuál es la política de Amazon con respecto a los artículos que no logra vender. Basándose en las imágenes obtenidas por un reportero infiltrado en una sucursal de la ciudad escocesa de Dunfermline, la labor periodística llevada adelante por la cadena de noticias reporta que una enorme cantidad de productos embalados en los galpones de la compañía viajan directamente a plantas de reciclaje estando en perfectas condiciones.

Según consigna el informe, los productos deshechados serían aquellos que no se vendieron y los devueltos por compradores no conformes. Al consultar a un ex empleado de la sucursal en Escocia, ITV pudo averiguar que "de viernes a viernes, el promedio de artículos a destruir es de 130.000". En esta abrumadora cantidad entrarían televisores, drones, máquinas de afeitar, teléfonos, auriculares, computadoras y hasta iPads. Cabe destacar que esta cifra corresponde a sólo uno de los 24 galpones dispuestos por Amazon en el Reino Unido.

La información recabada por el medio británico ha generado indignación en el público y en algunas ONG como Greenpeace, que emitió un comunicado afirmando que pedirá a los gobiernos acción para regular este tipo de prácticas. Si bien no se puede decir que Amazon sea la única empresa que hace esto, la cantidad de productos en óptimas condiciones de uso que deshecha casi no tiene precedentes. “Es inimaginable la cantidad de desperdicio, y realmente sorprende ver a una compañía multibillonaria deshaciéndose del stock de esta manera”, señaló el activista de Greenpeace, Sam Chetan Welsh, a ITV.

Muchas compañías de electrodomésticos, comida o indumentaria también se deshacen de gran parte de su inventario no vendido, aunque también son varias las que destinan estos excedentes a donaciones o acciones benéficas. El almacén de Amazon en Dunfermline, por su parte, reparte unos 30.000 artículos semanales a organizaciones de este tipo.

Al tomar conocimiento de la investigación, la compañía fundada por Jeff Bezos se expidió al respecto alegando que trabaja para reducir la cantidad de productos deshechados: “Estamos trabajando para llegar a una meta de cero productos desperdiciados, y nuestra prioridad es revender, donar o reciclar esos artículos. No enviamos nada a basurales en el Reino Unido. Como último recurso, nuestro excedente será destinado a reciclaje, pero intentamos llevar el número de deshecho a cero”.