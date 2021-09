¿Cuáles son los celulares y computadoras que dejarán de tener internet?

Debido a las actualizaciones y a las nuevas conexiones de internet muchos dispositivos móviles y computadoras no podrán acceder a la red, es por eso que en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con el especialista en tecnología, Lucas Tech, quien fue consultado por los dispositivos que serán afectados por la actualización.

"Muchos se preguntan si su computadora o celular les va a seguir sirviendo. Surgen preguntas, son noticias que son como bombazos. Se viene advirtiendo hace tiempo y hoy llegamos a la fecha límite"

—¿Qué dispositivos quedan obsoletos desde hoy?

—Este famoso apagón va a ocurrir hoy, pero a afectar a dispositivos bastante viejos.

—¿De qué se trata la actualización?

—Cuando ingresamos a un sitio web y tenemos el certificado de seguridad, el famoso candadito verde, si no está automáticamente el navegador avisa que accedés a un sitio no seguro, accedés con un click adicional. Ese candadito es una entidad por encima, una de ellas es la que está teniendo este problema. Los certificados tienen fecha de emisión y de caducidad, porque es como un contrato que asegura que cuando estamos navegando en un sitio toda la información que comparto en ese sitio está encriptada entre mi PC o celular y del otro extremo lo puede desencriptar solamente esa persona, cuando me comunico con un banco por ejemplo o al hacer compras nos asegura ese candadito que los datos van encriptados.

“En el medio pasan por un millón de lugares que ni nos imaginamos, de proveedor de internet al sitio donde vas accediendo. En el medio puede irse por los cables de fibra óptica y viajar a Brasil, Estados Unidos, es increíble la cantidad de pasos que hay. En todos esos pasos está encriptado. Ese certificado tiene fecha de caducidad, que es hoy", explicó el especialista.

Asimismo agregó: “Esto es noticia porque este certificado tenía una validez como de 20 años, que estaba instalado en dispositivos, celulares, consolas de juegos y los fabricantes dejaron de proveer actualizaciones del sistema, entonces si no se actualiza tampoco el certificado, si vence el certificado dejarían de tener acceso a esos dispositivos a internet. No va a tener más conectividad".

—¿Son los que se conocen como controladores?

—Sí, es similar. Se puede actualizar, esto controla la conexión con internet. El tema es que dispositivos como los que aparecen en una lista, computadoras Mac 2016 hacia atrás. Teléfonos blackberry, no conozco a nadie los use ahora. No se fabrican más, no hay más actualizaciones por ende vence el certificado y deja de tener internet. También pasa con la PlayStation que son productos cerrados a los que no podemos acceder, dependemos del fabricante en este caso Sony que lance las actualizaciones. En el caso de la PlayStation 3 no se actualiza más. Lo que deja de funcionar es la conexión a internet, para los juegos en red, pero la consola sigue funcionando.

—En el caso de las PC y teléfonos Android ¿desde qué año dejan de funcionar?

—En el caso de los teléfonos Android son desde la versión 2, 3, 6 hacia atrás. Es una versión muy vieja, de hecho no es aconsejable usarla porque tiene fallas de seguridad que se fueron actualizando. Estamos por el Android 12 y viendo el 13. Acá estamos viendo el 2 y 3 son varios años hacia atrás. Android es un sistema operativo de Google que está puesto en millones de celulares en el mundo. Lo que suele pasar con los celulares que son económicos es que tienen poco espacio de almacenamiento y no se puede actualizar porque requiere de gigas.

“Las PC son de Windows XP hacia atrás, pero es más dinámico porque no lo vas a poder solucionar uno mismo, pero se puede instalar otro sistema operativo, quizá soporta un 7 o Windows 10. No te queda obsoleto el aparato, como sí pasaría con un Blackberry”, manifestó.