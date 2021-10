Miami pagó sueldos con Bitcoin pero se presentaron problemas

A principios de este año, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunciaba que esa ciudad del estado de Florida (EEUU) empezaría a pagar parte del salario en la criptomoneda Bitcoin a los empleados que así lo desearan. La iniciativa otorgaría también la posibilidad de pagar impuestos con la moneda digital, por lo que levantó la expectativa alrededor de la regulación de esos activos por parte de la ciudad costera.

Más adelante, en junio, Miami fue sede de la Bitcoin Conference 2021, conocido como el evento más prestigioso del mundo cripto a nivel global. Así se perfilaba el condado gobernado por Suárez para convertirse en uno de los focos internacionales de la relación estado-criptodivisa.

En este plan, el alcalde impulsó la creación del MiamiCoin, la criptomoneda propia de la ciudad y basada en la blockchain de Bitcoin que, según el mandatario, ayudaría a "eliminar la falta de vivienda y aumentar la fuerza policial". Sin embargo, las cuentas no están dando como se esperaba.

Qué pasó con Bitcoin en Miami

El ayuntamiento de Miami lleva seis meses pagando salarios en Bitcoin a los trabajadores que decidieron incursionar en esta nueva modalidad. Al mismo tiempo, y según consigna un informe del diario Washington Post, la recaudación fiscal con la criptomoneda estatal habría alcanzado a esta altura una cifra equivalente a los 7 millones de dólares.

No obstante, son cada vez más las denuncias e informes públicos presentados por órganos oficiales de Miami para denunciar problemas en la paga de salarios. Un informe de abril, por ejemplo, señala que no se encontraron ciudades que trabajaran con empresas que hubieran adoptado este formato de pago, lo que ocasionó que algunos trabajadores se vieran obligados a convertir sus dólares a Bitcoin para pagar impuestos.

El alcalde Francis Suárez anuncia la creación de MiamiCoin

"Una vez que un empleado recibe Bitcoin, no está asegurado por el gobierno como los depósitos bancarios estadounidenses. Esto significa que el Bitcoin no tiene las mismas protecciones que el dinero en una cuenta bancaria", consigna el reporte elaborado por Motherboard.

Por otra parte, el análisis apunta contra la volatilidad de Bitcoin, argumentando que "el salario de un empleado pagado el viernes, pueda perder una cantidad significativa de valor el sábado".

El limbo de la legalidad

Hasta el momento, se ha hecho evidente que, si bien existen opciones para convertir los salarios o cualquier monto en dólares a criptomonedas, Miami no ha implementado opciones estables que garanticen el pago directo de Bitcoin.

La empresa contratada por la alcaldía para administrar las transacciones fue BitPay, aunque sin un contrato formal, según asegura el informe. "La empresa fue seleccionada, pero el servicio nunca se utilizó", describe Motherboard.

En síntesis, sí se estableció un acuerdo con BitPay, pero no como servicio de pago de salarios en criptodivisas, sino simplemente como vía de conversión monetaria entre dólares y Bitcoin y viceversa. Por lo tanto, no se puede decir que la divisa sea de curso legal, ya que Estados Unidos aún no ha validado ese tipo de política monetaria.