El Salvador, primer país en aceptar el Bitcoin como moneda

Durante la madrugada de este miércoles, el Congreso de El Salvador aprobó con 62 votos a favor la implementación de la criptodivisa Bitcoin como moneda de curso legal en su país. Con esta nueva normativa, el país se convierte en el primero en incorporar criptomonedas formalmente a su economía. El proyecto había sido enviado al parlamento por el Ejecutivo, con apoyo expreso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que celebró la promulgación de la normativa a través de Twitter.

Tras la amplia mayoría de votos positivos en el cuerpo legislativo, la Ley Bitcoin fue sometida a la revisión de la denominada Comisión Financiera, que no tardó en emitir el dictamen de aprobación. En el primero de sus 16 artículos, el texto de la norma expresa: “La presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción”.

De esta manera, y a partir de los 90 días de publicada la ley en el Diario Oficial, tanto el Estado como cualquier agente económico de El Salvador deberá aceptar Bitcoin como método de pago. Esto implica que cualquiera podría utilizar la moneda virtual para comprar en almacenes, por internet o incluso pagar impuestos y demás obligaciones tributarias.

Cabe mencionar que, al momento de la transacción, los comercios podrán optar por mantener las criptomonedas o directamente convertirlos a dólares cuando ingresen a la cuenta.

En este sentido, el anteproyecto presentado por el presidente Bukele mencionaba que aproximadamente el 70% de la población no tiene acceso a servicios financieros tradicionales, es decir, no está bancarizada. La única excepción sobre la obligación de disponer de Bitcoin como opción de intercambio rige, según figura en el texto, para quienes "por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin".

En cuanto al tipo de cambio entre la criptodivisa y el dólar estadounidense (moneda adoptada como oficial por El Salvador en 2001), la ley establece que será "establecida por el libre mercado".