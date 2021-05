Bitcoin vuelve a caer abruptamente tras prohibiciones de operación en China

Por primera vez en tres meses, la cotización de Bitcoin se ubicó por debajo de los 34.000 dólares por unidad. La criptomoneda más valiosa cayó un 10% en las últimas 24 horas y acumula una baja del 28.60% en la última semana, según reporta el sitio CoinMarketCap. ¿La razón? El gobierno chino ha decidido profundizar en su desaliento a las monedas virtuales mediante una prohibición a los bancos y entidades financieras de operar con criptomonedas.

La decisión tomada en conjunto por Payment and Clearing Association of China, National Internet Finance Association of China, y China Banking Association no sólo afectó a la criptomoneda mejor cotizada, que al momento de redacción de esta nota oscila los 39,312.65 dólares, sino que otras como Ethereum, Dogecoin, Binance o Cardano también experimentaron grandes bajas, llegando algunas a perder casi la mitad de su valor con respecto a ayer.

Cabe recordar que el gigante asiático ya se había posicionado en contra de las transacciones con este tipo de activos primero en 2013 y luego en 2017, aunque siempre permitiendo a sus ciudadanos la actividad de minar criptomonedas, cuyo enorme gasto energético ha puesto en duda el modelo económico sustentado en la tecnología blockchain. La nueva restricción impide que cualquier entidad financiera o sistema de pago en línea que opere en ese país ofrezca servicios de envío, registro, compra o liquidación de criptodivisas.

Bitcoin cae sin tregua

La reciente caída en la cotización de Bitcoin tras las medidas económicas tomadas por China llega a menos de un mes de su anterior desplome, mayormente atribuido a un anuncio de Tesla, la empresa automotriz dirigida por el multimillonario Elon Musk, que afirmó su intención de desprenderse de todo su capital en la criptomoneda, cercano a los 1.500 millones de dólares (al día de hoy, unos 38.000 Bitcoin). Sin embargo, dicha compañía aún conserva esas criptodivisas, por lo que la importante baja en cuestión impactó también en su cotización en la bolsa de Wall Street, que descendió un 3%.