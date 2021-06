El streamer Ibai Llanos transmitirá los partidos de la Copa América gratis

"Vamos a ver TODA la Copa América con imagen y totalmente gratis..." anunció Ibai Llanos en su cuenta de Twitter al confirmarse que dispondrá de los derechos para televisar la máxima competencia de selecciones nacionales de nuestro continente. El español de 25 años relatará los partidos del torneo en transmisiones en vivo a través de su cuenta de la plataforma Twitch, en la que cuenta con más de 6 millones de seguidores y casi 50.000 suscriptores.

La mayoría de lo que conocemos de Ibai en Argentina nos ha llegado por sus divertidas charlas con el Kun Aguero, que se lanzó al mundo de los videojuegos y el streaming durante la cuarentena en 2020 y principios de este año. Ahora, la celebridad de internet ofrecerá una alternativa a los canales tradicionales de espectáculos deportivos, dándole su propia impronta a los encuentros entre selecciones latinoamericanas.

Si bien no es relator de oficio, Ibai se ha ganado un lugar como referente del entretenimiento en línea que lo ha llevado a ser una de las caras más importantes de Twitch, la plataforma de streaming propiedad de Amazon Inc. Esta fama le ha permitido acercarse a grandes figuras del fútbol internacional como Neymar, Agüero, Curtois y hasta el propio Messi, lo que ha provocado el recelo y la indignación de exponentes de formatos tradicionales como la televisión y la radio. Sin ir muy lejos, el relator y periodista deportivo Gustavo López generó polémica al quejarse de que el Kun no le daba notas a él y si al streamer.

Copa América 2021 por Twitch

Es justamente su buena relación con las figuras del deporte más visto del mundo lo que ha permitido a Ibai conseguir los derechos de transmisión del torneo sudamericano. Precisamente, su asociación con la compañía de representación Kosmos, recién fundada por el defensor catalán del FC Barcelona, Gerard Piqué, fue la jugada clave para concretar la iniciativa.

La transmisión de la Copa América por el canal de Ibai Llanos en Twitch ya empezó anoche con el encuentro de fase de grupos que tuvo a Argentina como vencedor por 1 a 0 contra Uruguay. Si bien los argentinos podemos disfrutar del torneo de forma gratuita a través de la TV Pública, o bien optar por las opciones pagas de televisión satelital y cable, quizá sea entretenido encontrarse con una nueva forma de ver el deporte más popular del mundo.