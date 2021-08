Cómo usar Google Maps para saber dónde están los controles viales

El uso de Google Maps para consultar los caminos y tiempos de recorrido en viajes de larga distancia ya es una constante entre quienes eligen esta manera de hacer turismo. Ya sea por rutas nacionales o provinciales, la aplicación ha demostrado una gran eficacia que se debe su constante optimización, pero también al aporte de usuarios que ayudan a mejorar la precisión de las indicaciones.

En épocas de vacaciones, en la que las rutas son utilizadas por gran cantidad de personas a bordo de sus vehículos, los controles de velocidad y controles policiales suelen multiplicarse.

Ante esto, no hay que perder de vista que una buena conducta al volante, respetando límites de velocidad y señales viales, utilizando el cinturón de seguridad y teniendo la documentación necesaria al día, ya es suficiente para no tener problemas al encontrarse con dichos operativos; pero también es cierto que no viene mal saber cuándo viene un control de tránsito, y Google Maps puede ayudarnos con esto.

Cómo anticiparse a controles de ruta con Google Maps

La primera recomendación general para utilizar Google Maps al viajar distancias largas en vehículo particular es acceder a una buena conexión a internet para cargar la ruta con la opción "Cómo llegar", antes de dejar el punto de partida. De esta manera, la aplicación ya habrá descargado la información necesaria para no depender de la conexión en zonas sin señal suficiente.

En concreto, para anticiparte a los controles usando Google Maps, seguí los siguientes pasos:

1. Actualizá la aplicación a su última versión. Para hacerlo, dirigite a Play Store (si usas Android) o a App Store (si utilizas iPhone) y buscá Google Maps para ver si hay una actualización disponible.

2. Cargá la ruta hacia tu destino

3. Con la ruta cargada, recorré el mapa en tu celular deslizando para seguir el camino marcado en azul. Prestá atención a los siguientes símbolos:

Los naranjas con símbolo de cámara son radares fijos. Son incorporados por Google y generalmente avisan sobre controles de velocidad, aunque también pueden ser paradas de control vehicular.

Los azules con símbolo de persona son radares móviles, aportados por usuarios que pasaron por lugares en los que encontraron controles que no figuraban en su ruta de Google Maps. Cualquiera que utilice la aplicación puede poner uno de estos avisos para ayudar a otros viajeros. Al igual que los fijos, puede tratarse tanto de controles de velocidad como de paradas policiales, inspecciones o de Gendarmería.