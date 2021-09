Mercado Libre anunció este martes que ya está habilitada la suscripción al nivel 6 de Mercado Puntos que trae una serie de beneficios en envíos e incluye los contenidos de las plataformas de streaming Disney+, Star+ y ESPN.

Quienes estén interesados pueden acceder a esta nueva opción por medio de un pago mensual que será proporcional a los puntos que ya tienen acumulados.

Así lo confirmó a través de Twitter su CEO y fundador, Marcos Galperín, quien destacó que el nivel más alto de la plataforma incluye descuentos de hasta 50%, envíos bonificados, suscripciones a Disney+ y Star+, entre muchos otros beneficios.

Cabe recordara que los usuarios de Mercado Libre tiene la posibilidad de subir de nivel sumando puntos con sus compras en la aplicación o transacciones por Mercado Pago que les permiten obtener descuentos en envíos.

Además, los usuarios pueden acceder a los distintos niveles usando la plataforma o pagando una cuota mensual:

$899 por mes nivel 1

$803 por mes nivel 2

$755 por mes nivel 3

$659 por mes nivel 4

$599 por mes nivel 5

Beneficios del Nivel 6 de Mercado Libre

Con este nuevo nivel, los suscriptores tendrán incluido el Combo+ que abarca los contenidos de Disney+ (Disney Plus), Star+ (Star Plus, ex Fox Premium) y ESPN+, donde se emitirán los partidos de las ligas en las que juegan Lionel Messi y Neymar.

De esta forma, la empresa argentina profundiza su vínculo comercial con The Walt Disney Company y sus servicios, no solo para nuestro país, sino que la promoción también es válida para Brasil y México.

Además, Galperín reveló que el máximo nivel permitirá a los usuarios contratar con un 50% de descuento las plataformas HBO Max, Paramount+ y Deezer, entre otras.

"Millones de envíos gratis y rápidos (más devoluciones gratis)" y "descuentos exclusivos con Mercado Pago", son los otros beneficios que anunció el CEO de la compañía.