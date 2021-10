Cada vez más personas usan Waze, ¿es mejor que Google Maps?

Definitivamente, la época de acordarse las direcciones y conocer caminos hacia lugares fuera de las ciudades está casi terminada. Desde que los sistemas de GPS empezaron a ser portátiles y aún más a partir de que Google desarrollara su aplicación de mapas, cada vez más personas acuden directamente a estas herramientas para dirigirse a cualquier destino; ni hablar si se trata de un viaje de larga distancia.

No se puede negar que Google Maps viene liderando la cifra de descargas y usuarios que optan por usar este tipo de aplicaciones. Sin embargo, desde que Waze entró al mercado, esto empezó a cambiar de a poco; no es casualidad que Alphabet Inc., la empresa que maneja Google y todos sus servicios, haya comprado en 2013 a este competidor.

Desde ese momento, ambas apps han avanzado hacia modelos bastante similares. Ahora las dos están disponibles para Android o iOS, son compatibles con sistemas integrados a automóviles con GPS

Así todo, aún tienen sus diferencias y, si bien ambas son eficientes para llevar a cualquiera a donde se proponga ir, se podría decir que cada una es "mejor" en determinadas funciones específicas. Veamos cuáles son.

Google Maps ¿la más completa?

El principal punto a favor de Google Maps es que ofrece un servicio de localización integral. Desde buscar comercios o servicios cercanos, marcar una ruta de cientos o miles de kilómetros hasta poder consultar una guía bastante acertada de uso de transporte público, los usuarios tienen en esta berramienta un sinfín de opciones que pueden ser de utilidad tanto en viajes como en la vida cotidiana.

A continuación, las funciones que destacan a la aplicación nativa de Google:

Indicaciones de ruta para ir a pie, en bicicleta, moto, automóvil o transporte público.

Además de la localización de comercios y servicios, incluye detalles como horarios de apertura, menús, reseñas de usuarios y contacto.

Integra otras aplicaciones nativas como Asistente de Google, Google Street View, Búsqueda de Google, además de la red de transporte y las compañías de viajes compartidos.

Se puede usar con conexión a internet o sin, descargando las instrucciones y los mapas previamente.

Waze: personalización avanzada

A diferencia de Google Maps, Waze sólo ofrece rutas para recorrer en moto y en auto, aunque lo hace de manera bastante más precisa y personalizada. En efecto, una de las características más elogiadas por los usuarios es que la aplicación ofrece automáticamente la ruta más rápida basándose en recomendaciones y reportes de otros usuarios en tiempo real.

Las siguientes son, de manera general, las ventajas de utilizar Waze.

La guía de ruta se basa en información en vivo, aportada por la comunidad y de origen público sobre las condiciones de las rutas en tiempo real.

Waze controla la velocidad de manejo y avisa si se está yendo demasiado rápido.

La interfaz es bastante más ordenada y minimalista. Además, los gráficos están en 3D.

La navegación por voz de Waze incluye voces de celebridades, e incluso la opción de que los usuarios graben sus propios comandos

¿Cuál elegir?

En conclusión, no se puede decir que una sea "mejor" que la otra de manera objetiva, pero contrastando las ventajas y desventajas de cada una se puede discernir entre la que más se adapta a las necesidades y preferencias de cada usuario.

En lo que tiene que ver con opciones de movilidad, no se puede negar que Google Maps es ampliamente superior, a menos que de repente todo el mundo empiece a trasladarse solamente en moto o automóvil. A pesar de esto, quienes usen esos medios de transporte probablemente encuentren un servicio mucho más completo en Waze.

Si pensamos en cuál puede servir más para conocer una ciudad nueva o encontrar información sobre locales, Google Maps es la opción indicada, ya que Waze sólo nos mostraría los nombres de las calles y cuáles conviene usar para llegar mas rápido a un destino.

Por último, la opción que ofrece Waze de personalizar el comando de voz puede ser bastante atractiva, aunque no marca una diferencia sustancial con respecto al servicio en su totalidad en términos de experiencia de usuario; no hay que olvidar que muchos directamente desactivan esta función y prefieren directamente mirar la pantalla cada tanto.