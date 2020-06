Junto con el avance y la constante propagación del coronavirus por el mundo, también crecen las distintas conspiraciones en torno al surgimiento y tratamiento de la pandemia por parte de las autoridades competentes.

Luego de tres años de inactividad, los ciberactivistas denominados Anonymous, famosos por sus ataques cibernéticos en internet, volvieron a la carga tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y en las últimas horas, difundieron un video con fuertes acusaciones contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al manejo del coronavirus en el planeta.

Según el enigmático foro de hackers, conocido bajo el seudónimo de Anonymous, la OMS confió en la información suministrada por China (donde se originó el virus), que buscaba silenciar la gravedad del avance, en lugar de investigar y tener en cuenta las distintas versiones de científicos y especialistas que advertían sobre la gravedad de la enfermedad.

Una de las banderas de Anonymous: el hombre sin cabeza y traje formal representa la ausencia de líderes o dirigentes.

“Se cree ampliamente que ustedes son un grupo que realmente busca mantener la mejor salud pública en todo el mundo, pero se ha hecho evidente que son más una organización política que un servicio público”, comienza el relato del grupo, que se maneja justamente bajo el anonimato y con supuestos datos y archivos secretos.

En ese sentido, Anonymous cuestionó a Gobiernos, organismos internacionales y personajes poderosos, señalando que debido a su “lealtad a los Gobiernos que los apoyan a través de donaciones financieras masivas” pusieron en riesgo al mundo entero por minimizar los alcances del virus.

"No olvidemos que los mayores donantes a la organización son el Gobierno de los Estados Unidos, China y la fundación Gates. La organización los ha felicitado públicamente a pesar de que ambos Gobiernos han sido criticados por su falta de transparencia", expresa el video.

¿Qué es Anonymous y cómo apareció?

Esta organización surgió en 2003 y se cree que fue una iniciativa únicamente para divertirse.

Sin embargo, comenzaron a hacerse conocidos mundialmente en 2010, cuando se destapó el escándalo de Wikileaks, luego de que se divulgaran documentos privados del gobierno estadounidense, lo que es considerado la mayor filtración de información de la historia hasta ese entonces.

El colectivo Anonymous, autodenominado "hacktivistas" o ciberactivistas, es el seudónimo de un grupo internacional de hackers cibernéticos anónimos que no tiene una jerarquía, no hay ningún líder, no tienen rostro ni una ideología definida.

Estos hackers no pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo. Se juntan para realizar acciones de protesta en línea mediante la utilización de su tradicional careta.

Su lema es: "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión.No perdonamos. No olvidamos. ¡Esperadnos!". Este es el mensaje que lanzan al mundo en cada video que crean para reivindicar sus ciberataques contra las sitios web de distintas entidades y personalidades.

¿Cómo actúan?

Uno de los mecanismos que más utiliza este grupo es el ataque por medio de “DoS“, el cual consiste en realizar muchas visitas y operaciones dentro de una página web a fin de que esta se congestione y deje de funcionar.

Provocan la caída de servidores, realizan ataques informáticos y revelan información confidencial a través de la red de gobiernos o de empresas privadas que afectan a la sociedad en general.

En sus vídeos, utilizan una máscara de Guy Fawkes, de la película de 'V de Vendetta', personaje que trató de poner una bomba en los cimientos del Parlamento Británico para asesinar al rey Jacobo I en 1605. También distorsionan su voz para que no se les identifique.

Con información de El Heraldo de México.