Marte: una gran cantidad de agua podría estar "atrapada" en la corteza

Una posible respuesta sobre la localización del agua en el Planeta Rojo tiene en vilo a la comunidad científica. Es que según indican los nuevos hallazgos presentados en la 52ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria (LPSC) por el equipo de investigación liderado por la autora principal y candidata a doctora de Caltech, Eva Scheller, las posibilidades indican que entre el 30% y el 99% del agua que habría formado océanos en Marte hace billones de años podría estar alojada bajo la corteza en forma de minerales.

La hipótesis más sólida hasta el momento indica que la pérdida del recurso hídrico en el planeta fue producto de la fuga de hidrógeno que genera la ausencia de gravedad en su atmósfera. "El escape atmosférico no explica completamente los datos que tenemos sobre la cantidad de agua que realmente existió una vez en Marte" explicó Eva Scheller. Y es que, si bien los nuevos descubrimientos no deshechan por completo esa teoría, sí indican que no toda el agua que alguna vez hubo en Marte desapareció por la presunta fuga atmosférica.

La investigación

El artículo que resume los aspectos más importantes del reciente descubrimiento explica que los investigadores utilizaron datos de varias misiones de exploración marciana alojados en el Sistema de Datos Planetarios de la NASA.

En cuanto al estudio del agua, el equipo hizo un relevamiento temporal de la cantidad de agua en Marte considerándola en sus distintos estados (líquido, hielo y vapor), teniendo en cuenta también condiciones atmosféricas y características de la corteza del planeta. Con respecto al enfoque de la investigación, el científico que encabeza el Programa de Exploración de Marte de la Nasa, Michael Meyer, explicó: "El papel general de la exploración de Marte ha sido seguir el rastro del agua, ya que juega un rol central en su geología, clima y vida. Este paper es muy importante para entender la gran cantidad de agua que hubo en Marte, cómo puede haberse perdido y dónde podría estar hoy".

El punto clave en el presunto hallazgo es la señal de presencia del elemento químico llamado deuterio, que compone un pequeño porcentaje del núcleo interno de los átomos de hidrógeno que, a su vez, es un componente esencial del agua. Por ser menos denso que el deuterio, el hidrógeno escaparía fácilmente de la atmósfera del planeta por la falta de gravedad.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que este comportamiento del elemento más ligero dejaría un rastro de deuterio reflejado en la proporción de ambos componentes, la nueva teoría propone que la pérdida del agua se ha producido simultáneamente por la fuga del hidrógeno como por la retención de agua en los minerales de la corteza marciana.

Teniendo en cuenta estos datos, científicos del Instituto Tecnógico de California (Caltech) realizaron un montaje computarizado del posible paso del agua por Marte y llegaron a la cifra porcentual estimada de la cantidad de agua que estaría alojada bajo la corteza del Planeta Rojo.