Una prenda, varios looks: vestidos

Los elegidos de la nota son los vestidos y para poder inspirarlas con ellos, acudimos al multimarcas Marisol FA (@marisolfa_tienda), ubicado en el centro comercial Urban de Panamericana y Ugarte de La Puntilla, Mendoza, donde como les mostraremos tienen muchísimas opciones.

Largos, cortos, versión midi, para todos los gustos, la realidad es que los vestidos nos acompañan durante todo el año, pero si hay una época en la podemos realmente disfrutar su uso es la media estación, ya que con un simple abrigo liviano podemos salir, (si sos de las que les toca trabajar afuera) y no es necesario usar las incomodas medias.

El otro plus que tienen los vestidos en esta época es que podemos también disfrutar su uso con botas, que tan lindos quedan y que son la última tendencia. Y decimos disfrutar porque ya mas adelante, podremos hacerlo, pero no sin morirnos de calor en el intento y mas entrado el verano deberemos poner en la balanza el estilo vs el confort.

VESTIDOS FLOREADOS

Los vestidos con diseños de flores siempre son un #musthave, porque no pasan de moda, largos cortos y de todos los diseños, volverán a ser unas de las tendencias principales del verano, por lo que podes elegir el que mejor te siente o se adapte a tus gustos.

VESTIDOS CRUZADOS

Los vestidos cruzados favorecen a todas las edades y a todos los tipos de cuerpo, por lo que si conseguís uno que te guste no dudes en comprarlo.

Al marcar la cintura, forman una silueta que nos favorece a todas, resaltando la misma y disimulando la zona de las caderas que suele ser conflictiva para muchas.

Además de ser super femeninos y cómodos, tienen muchos pro para tenerlos en cuenta.

VESTIDOS LARGOS

Los vestidos largos son un clásico desde siempre: elegidos por los egipcios, romanos, la realeza y todo Hollywood para su alfombra roja.

Sin embargo a muchas les cuesta llevarlos a su vida diaria por que lo asocian precisamente con fiestas y glamour. Pero una vez que descubrís la comodidad y versatilidad que tienen, no queres abandonarlos.

Van bien con botas, zapatillas, sandalias o lo que se te ocurra, por ende si encontrás uno que te cope no dudes en llevarlo con vos a casa porque no vas a para de usarlo!

Te hemos tirado una pequeña selección de todos los tipos de vestidos que podes encontrar, porque la lista es muy amplia y no queremos aburrirte, pero sí podemos decirte que si querés conseguir muchísmas opciones, podés ir al local Marisol Fa, para deleitarte con todos los que tienen.

Nosotras te mostramos nuestros favoritos! ¿Qué te parecen?