Una prenda, varios looks: faldas midi

Caro y Sole junto a Agus de @cosa.de.mujeres traen esta nueva prendas para que la elijas una vez más!

Las elegidas de esta nota son las faldas MIDI, llamadas así por su largo: mayor a las mini faldas y menor a las faldas largas a los tobillos, aunque en la mayoría de sus versiones cae bajo las rodillas.

Este icono de la moda que ya hace años que es tendencia, tuvo su aparición cerca de 1920, cuando las mujeres buscaron opciones a las largas y pesadas faldas que habían usado por años y su boom fue en la década del 50.

Desde ese entonces se convirtieron en un básico del vestidor para muchas mujeres, sobre todo en su versión más clásica (sastrera) para ir a la oficina, sin embargo la variedad de modelos que actualmente tenemos es muy extensa.

Vale aclarar, porque muchas no lo tienen presente, que la falda midi es favorecedora a todos los tipos de cuerpo y alturas, solo hay que saber como combinarla: por ejemplo si sos de las mas bajitas, para alargar tu figura solo debes usar versiones tiro alto y con prendas superiores por dentro y listo!

En cambio si te sentís demasiado alta y no querés dar la impresión de que tu figura se vea aún más, no uses versiones tiro alto o no uses las prendas superiores por dentro.

Tan impuestas están estas faldas y son tantas las propuestas de uso de la mayoría de las marcas, que ya se han diseñado en infinidades de telas, estampados y modelos. Cabe aclarar también que todas pueden ser usadas tanto con zapatillas, como con zapatos, como con botitas y por supuesto en todas las temporadas.

SASTRERA

Ideal para lograr un estilo ejecutivo o de oficina, combinada con camisa y estiletos. Generalmente las encontramos acompañadas de un saco en la misma tela, es decir en traje con falda. Un clásico de siempre para trabajar bien femenina y arreglada.

Y si querés, podes bajar un poco el outfit, podes hacerlo combinándola con una remera de algodón.

PLISADAS

Las faldas plisadas se han convertido en una de las tendencias más fuertes de este año, que promete seguir vigente en esta nueva temporada que ya se avecina.

Si bien su origen se relaciona con la época de los egipcios y su uso estaba reservado con exclusividad a la realeza, en la actualidad cada vez son más las mujeres que se animan a este tipo de falda y pliegues.

Hay que tener en cuenta que es una falda que genera mucho volumen en las caderas por lo que es fundamental usarlas con prendas más ajustadas o al cuerpo arriba o al menos por dentro de la falda, para lograr equilibrio.

Si nunca te mediste una también te recomendamos que pruebes y elijas cuidadosamente cuál es el modelo que mejor se adapta para vos, ya que vienen con tablas más anchas o más finas y no a todas les gustan como se ven ambos puestos.

LENCERAS

Ajustadas a la cadera, con un poco de vuelo y un ligero brillo, generalmente de satén (o satinadas), se han convertido en todo un objeto de deseo entre editoras, estilistas y modelos.

Si bien un par de temporadas atrás solo las veíamos en negro, ahora han tomado protagonismo en todos los colores que se ocurran.

Podes combinar tu falda midi lencera con una camisa y o transformarla en un look más sportie con un buzo, en ambos casos como ya lo dijimos, van con todo tipo de zapato o zapatilla.

CUERO O EFECTO PIEL

Por supuesto en este género que tanto amamos también las han fabricado, en infinidades de modelos y colores.

Basta con meternos a la app de la famosa tienda española, que recientemente hace envíos a todo el país, para ver comprobarlo.

CORTE A

Llamamos así a las que ajustan a la cintura y se van ampliando hasta abajo. Son la mejor opción para realzar o marcar la cintura y minimizar el volumen de las caderas.

Este tipo de faldas favorece a todos los tipos de cuerpo.

LAPIZ

La falda lápiz o también conocida como falda tubo es una prenda básica del fondo del armario que toda mujer debe tener, sobre todo en el ámbito profesional y en color negro.

Es la que marca toda la silueta desde la cintura hasta donde termina.

Si no te gusta marcar tus caderas, podes usar una que sea ligeramente más suelta que tu figura.

¿Ustedes, cuál de todas estas faldas ya han incorporado?