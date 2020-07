A la hora de comprar una prenda, ¿te preguntás cuántas veces u oportunidades la vas a usar o con cuántas prendas la podés combinar, o simplemente te dejas llevar por el impulso? En él solemos caer la mayoría, cuando nos gusta algo y la compras sin más.

Preguntarnos cuantas veces podremos usar una prenda, o tener en claro si la misma es solo una tendencia del momento, la que probablemente el año siguiente no podamos usar, es un recurso muy útil, no solo a la hora de cuidar nuestro bolsillo, sino también a la hora de contribuir con nuestro ecosistema, ya que la fabricación de prendas independientemente del origen del material, es un proceso que supone prácticas que pueden perjudicar el medio ambiente. Por ejemplo en la producción de tintes o en la utilización de aguas o energía que suponen los procesos de fabricación. Afortunadamente cada vez son mas los fabricantes que se comprometen con la ecología, sin embargo, no debemos descuidarla.

Es por esto que, respecto al tema que hoy nos preocupa, la primera recomendación es evaluar el costo por sobre la cantidad de uso, sostenido en el tiempo de la prenda.

Si la compra es sobre alguno de los ítems que llamamos “fondo de armario” o “básicos del vestidor”, la inversión con seguridad debe ser mas alta, ya que la calidad de los materiales debe ser superior porque son prendas que están destinadas a ser usadas por años. Sin embargo, este tema merece nuestra especial atención, así que les prometemos una nota especial sobre el mismo.

Por otro lado, lo que suele sucedernos respecto al tema que motiva esta nota, es decir una prenda, varios looks. Es que una vez que la prenda estuvo un tiempo con nosotros, se nos acaban las ideas sobre cómo combinarlas o cuándo utilizarlas, por eso la idea de esta columna que estamos abriendo hoy es poder ayudarlas a inspirarse a la hora de combinar sus prendas, para poder usarlas en muchas oportunidades.

La creatividad tiene un limite y muchas veces el reloj nos juega en contra y se hace difícil encontrar qué outfit usar para cada ocasión, por eso poder verlo en imágenes nos suele ayudar y mucho. Aquí, te ayudaremos mostrándote las diferentes posibilidades de looks que puede ofrecerte una misma prenda.

A modo de guía, podemos decirles que lo primero que deberíamos definir es si queremos lucir mas deportivas o formales, y dado que el sportychic es tendencia, con cualquier prenda o accesorio podemos lucir más o menos formales o deportivas.

¿Cómo lo logramos? A modo de ejemplo, si la prenda que queremos usar es alguna que tradicionalmente se ha usado para ocasiones formales, como seria un traje, con un par de zapatillas le damos un toque mas informal y transformamos un look casi por completo.

A la inversa, los tradicionales joggins o joggers usados para hacer deportes, podemos transformarlos en un look mas formal con un par de botitas.

Ahora bien, las elegidas para esta nota han sido las prendas lenceras. Este tipo de prendas hace rato que se apoderaron de nuestro vestidor acaparándolo no solo a la hora de dormir (en infinidad de camisones, baby doll y hasta corpiños y bombachas son confeccionados con satén), sino para todo tipo de ocasiones.

Ahora podemos usar estas prendas lenceras como prendas de exterior. Es una manera espectacular de jugar con un look, y hacerlo canchero y aplicable en el día a día.

Te invitamos a ver el video que armamos para vos.

#Somosmujeres #SomosRegias #CosaDeMujeres