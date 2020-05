La presencia del sulfato en los productos de limpieza y aseo personal

Antes que nada debemos saber que el término sulfato proviene del latin sulphur, que es azufre, por lo que es sal que deriva del ácido sulfúrico (H2SO4). Es un grupo de detergentes o surfactantes –conocidos como tensioactivos– que actúa disolviendo la grasa y la suciedad, por lo que se usan en innumerables productos de higiene personal como champú, geles, pasta dental e incluso productos de limpieza del hogar.

Los más comunes son: sodium lauryl sulfato, sodium laureth sulfato, ammonium laureth sulfato y amonium lauryl sulfato y los podés encontrar en el INCI del producto. Son los encargados de producir la espuma, lo que generalmente les da a las personas una sensación equivocada de mayor limpieza.

Son productos más económicos, por lo que tienen un uso muy extendido. Sin embargo, su gran efecto de limpieza no solo arrastra la suciedad, sino que tiene un efecto nocivo en nuestra piel, ya que se lleva consigo la barrera protectora dejándola expuesta a las agresiones externas, lo que hace a nuestra piel más sensible ocasionando irritación, prurito (picazón), enrojecimiento, eczemas e incluso caída del cabello. Por su potente acción de limpieza, reseca en exceso el cabello y piel. Y no solo afecta a nuestra piel, sino que entre otros efectos, los tintes utilizados para teñir el cabello tienen una menor duración, ya que no solo arrastran la suciedad. Personas con piel y cabello normal a seco deben evitar su uso, así como aquellos pacientes con una enfermedad de base como la dermatitis atópica, llámese rosácea.

Es muy importante que sepas que aunque son productos irritantes no están contraindicados.

La Asociación Americana del Cáncer negó que sean cancerígenos y afirmó que esta sustancia es peligrosa únicamente en concentraciones más altas que las empleadas en los productos ya mencionados.

De igual forma, nos pareció bueno que lo sepas, ya que por ahí estás sufriendo problemas en tu piel y estos pequeños detalles muchas veces hacen a la diferencia.