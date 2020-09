Consejos para decorar espacios sin ser un experto en pintura

La renovación y decoración de los espacios y objetos del hogar puede ser una tarea muy simple para cualquiera de nosotros, sin necesidad de ser un experto en pinturas, ya que hoy existe una gran variedad de aerosoles que nos permiten cambiar radicalmente la imagen de un objeto, sin grandes esfuerzos.

Como les conté la semana pasada, la gente de Andrés Merino Pinturerías, muy amablemente, nos asesorará en todas las novedades que encontramos hoy en el mercado y nos ayudará a descubrir pequeños tips que hacen al correcto uso de sus productos.

¡Hoy le toco el turno a mi cocina! La verdad, desde que me mudé, el lugar que mas se usa en mi casa es la cocina… En verdad siempre lo fue, pero no había tenido el tiempo suficiente para ponerle ese pequeño touch o mejor dicho, para ponerle onda.

Así que aproveche estos días en casa para renovar este espacio. Allí tengo una mesa blanca que era de mi abuela (la cual posee grandes recuerdos) y con el uso -y abuso de mis hijos- estaba bastante deteriorada, por eso me dije “¡manos a la obra!”.

En Merino, me recomendaron restaurarla con aerosol, ya que no es una superficie muy grande, con lo cual el costo no iba a ser muy significativo. Además, con la gran variedad de colores y texturas que vienen, podía cambiar desde el color a hacerla parecer un metal, un metal oxidado, hacerla similar a una piedra, y muchísimas texturas mas.

Vamos al paso a paso

Lo primero que tenés que hacer es asegurarte de tener la pintura suficiente. Lo segundo, encontrar un área bien ventilada, preferentemente en el exterior, y cubrirla con papel periódico para protegerla del rociado de la pintura.

Acordate que el aerosol es sumamente volátil, por lo que si no estás en algún lugar abierto, lo mas seguro es que en una hora estés pensando en como sacar el color del resto de los muebles.

Agitá el envase con fuerza hasta oír el sonido de la pelotita mezcladora. Esto significa que todos los componentes que tiene el aerosol están bien mezclados, lo que garantiza que el rociado será parejo.

Durante el pintado, es conveniente agitar el envase nuevamente, para que la mezcla se mantenga uniforme. Además, si lo usamos sin agitar cada tanto le podríamos agotar el gas y dejar el color dentro. También es clave hacerlo en días sin viento.

En mi caso, como lo que voy a pintar es un mueble que ya posee pintura de otro color, voy a retirar la pintura vieja. Para esto, aplico un solvente (preferentemente en gel) y lo dejo actuar por lo menos 10 minutos. Luego con una espátula remuevo. ¡Van a ver que sale prácticamente solo!

Hecho esto, procedemos a pasar una lija sobre todas las superficies para alisar cualquier imperfección. Limpiamos con un trapo húmedo, y listo… ¡ya estamos en condiciones de pintar!

El aerosol puede ser una buena herramienta para renovar muebles y pequeños objetos.

Ustedes, ¿han usado alguna ves aerosoles?