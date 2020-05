Cómo estar cómodos en casa, sin caer en el pijama

Últimamente pasamos mucho tiempo en casa, lo que nos lleva a pensar en el pijama como nuestro mejor aliado, ya que el mismo se ha llevado por años el mérito a la comodidad.

Sin embargo desde hace un tiempo las tendencias nos acompañan de la mano de prendas tanto o mas cómodas que el pijama, que pueden hacer de nuestros días no solo confortables, sino que también atractivos.

Para darles nuevas tendencias, Agus de 'Cosas de Mujeres' será nuestra colaboradora. Cada una adaptará a sus circunstancias y rutinas las propuestas, pero la idea es que puedan inspirarse en ellas a la hora de vestirse cada día, con la premisa de la comodidad.

Las piezas oversize:

El término se utiliza para referirse al tamaño, talle o anchura de una prenda o accesorio. Son looks en los que da la sensación de que has seleccionado las prendas unos talles mas grandes de lo que normalmente usas.

Si elegís tanto la parte superior como la inferior con estas características, como sería por ejemplo un pantalón con una remera, el tip que podemos darte para que sea sumamente favorecedor, es que la prenda superior tenga al menos una parte metida dentro de la cintura, así marcas la diferencia entre ambas y te ves super estilizada.

A este look sumale las mangas arremangadas y ¡disfruta del resultado! Ni te digo cómo queda si encima lo haces monocromo o en la misma paleta de tonos.

Lo fantástico de esta tendencia, es que no solo podes buscar en tu armario… si probás prendas de tu marido o de tu papá, te vas a sorprender.

Joggers:

Onderos y versátiles, este reinvento del mas clásico jogging o pantalón con elástico en la parte baja, ha reaparecido nuevamente esta temporada para incorporarse a looks sporty chic. Estos últimos son los que se logran combinando prendas deportivas con otras mas elegantes.

No hace falta que les describa la comodidad de este tipo de pantalones, pero si decirles que sumándole una camisa y unas botitas, no solo van a lograr ese comfort sino que su look va a ser super trendy.

Vestidos y Monos:

La practicidad de estas prendas es no sólo por su uso, sino porque que no hay que pensar en combinaciones: con una sola prenda se resuelve el 90% del look. El toque extra vamos a lograrlo con los accesorios o con el calzado, que perfectamente pueden ser zapatillas, cualquiera sea el estilo del mono o vestido elegido.

Baggys y slouchys:

Son los pantalones mas populares del momento y a esta altura del año ya los han fabricado no solamente en jeans sino en las más variadas telas.

Ambos son anchos, por esos los incluimos en esta nota, la diferencia entre ambos está en que los primeros tienen cintura media - alta e incluso doble, tiro bajo y más bien rectos de pierna.

En cambio los slouchys (literalmente holgazán), tienen cintura media baja, justo por debajo del ombligo y ancha. Tiro amplio y ligeramente bajo, y generalmente llevan pinzas. Las piernas son más estilo bombacha.

Lo bueno de ambos, es que ya solos son mega tendencia, por ende, podés combinarlos con los que quieras que vas estar bien.

Para la parte superior también te sugerimos el tip de meterla en la cintura y en los pies podes combinarlos con zapas o botitas de caña bien baja para dejar que se vea un poco de piel y lograr así alargar las piernas y estilizarte.

Faldas:

Largas o midi, lisas o plisadas, por qué no también alguna que otra corta, si te resulta cómoda. Sumales un buzo deportivo o la remera que te guste y listo! Tenes otro look de super tendencia para inspirarte y estar confortable sin caer en el pijama que tanto amamos.

#SomosRegias #SomosMujeres