Ulpiano Suarez: "Los salarios municipales deben mejorarse"

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, habló con CNN Radio Mendoza, de la marcha que protagonizaron desde ATE, sobre la explanada de edificio municipal pidiendo mejoras salariales.

Recientemente, se acordó con dirigentes del de SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) una serie de beneficios para los involucrados laboralmente con ese Municipio. No obstante, Ulpiano Suarez, reprochó el accionar del gremio que comanda Roberto Macho y salió a aclarar la situación en torno a los supuestos trabajadores municipales que cobran menos de $10 mil.

Entre otras cuestiones también habló de la situación financiera de esa Comuna en tiempos de pandemia, del pago de los aguinaldos y del Bono COVID.

Pago de Aguinaldo y austeridad en gastos

“El día 19, el viernes pasado, pagamos el medio aguinaldo completo a una gran cantidad de trabajadores municipales. Recordemos que tanto el gobernador como los intendentes, en virtud de la situación financiera de la provincia y los Municipios, habíamos definido un pago escalonado en relación a los recursos de los que disponíamos y pudimos hacer frente al pago del medio aguinaldo para los trabajadores comprendidos entre las clases A y F. Estamos hablando de más del 80% de los empleados municipales, que ya cobraron su medio aguinaldo completo” destacó ‘Yayo’ Suarez.

Además, aclaró cómo funcionará el pago para las categorías superiores:

“Las categorías superiores, de la G hasta la I, van a cobrar su medio aguinaldo el 15 de julio y entendiendo que hay que ser solidarios y dar señales de austeridad política también en este momento, fue que decidimos que los funcionarios recién van a cobrar el medio aguinaldo completo en el mes de septiembre, sumado a que extendimos el congelamiento del sueldo de los funcionarios hasta el 30 de septiembre, algo que ya venía desde el primero de enero de este año”, detalló el intendente capitalino.

“Con el recorte de sueldos, que comenzó con funcionarios, intendentes y concejales, allá por el 20 de marzo, con el inicio de la cuarentena, digamos que las dificultades a las que nos enfrentábamos requerían de austeridad política y de que los recursos se destinen, en ese caso a un ‘Fondo Municipal’ para atender la emergencia sanitaria y social. Podemos decir que todo eso forma parte de la situación al día de hoy”.

Reunión con el SOEM y Bono COVID

El lunes (ayer), anunciamos a representantes del sindicato municipal, que se hicieron presentes en la explanada del Municipio y con delegados de distintas áreas, una serie de actualizaciones de distintos conceptos que cobran. Esto aproximadamente alcanza o beneficia a unos 600 trabajadores municipales, principalmente de las categorías más bajas y estamos hablando de una actualización de un adicional que cobran los agentes que trabajan durante el fin de semana, también la actualización de un adicional que cobra el personal de Recolección y quienes trabajan el fin de semana ,también perciben un adicional que es ‘Refrigerio’, que también fue actualizado además que de que incorporamos a personal de otras direcciones municipales que trabajan los fines de semana, como puede ser personal de ‘Cementerio’ y de ‘Obras para administraciones’, explicó Ulpiano en diálogo con CNN Radio Mendoza.

“Son actualizaciones que sin duda representan una mejora en los salarios de estos trabajadores. También hay que resaltar que hay aproximadamente 900 trabajadores, que se han desempeñado de manera incansable desde que comenzó la cuarentena, estamos hablando de preventores, inspectores de tránsito, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Salud, todos ellos cobraron lo que hemos denominado ‘Bono COVID’ y que es de $5 mil, en reconocimiento al trabajo que han hecho en el territorio, cuidándonos a todos y fundamentalmente sabiendo que estaba en riesgo su salud, porque salieron a trabajar desde el primer día cuando teníamos muy poca información de este virus y ellos lo hicieron sin dudar. Ese bono lo cobraron durante el mes de mayo y el personal de Salud, lo va cobrar el próximo 30 de junio con sus haberes” dijo Suarez.

Suarez vs. Macho: ¿hay sueldos de municipales inferiores a $10 mil?

“No. Lo que pasa es que la pandemia nos demanda cada minuto del día para atender la emergencia sanitaria, el impacto económico y social que por ahí, yo no quiero perder tiempo aclarando estas cuestiones, todas estas falsedades y mentiras de algunos dirigentes”, aclaró Suarez.

“En todos los Municipios hay categorías más bajas, en nuestro caso la categoría “A”, estamos hablando de un salario de $15 mil. Obviamente puede haber alguna situación de un trabajador que tenga un préstamo o que tenga que pagar una cuota alimentaria, algún otro tipo de retención que haga que cobre menos, pero estamos hablando de que son alrededor de 60 trabajadores municipales los que están en la categoría mínima, y son contrataciones temporarias, la “planta permanente” por denominarla de alguna manera empieza en la categoría “B” y estamos hablando ya de salarios por encima de los $20 mil, pero bueno no quiero perder tiempo aclarando esas cuestiones de un dirigente que en lugar de recurrir al diálogo, recurre a la extorsión, engaña, miente a los trabajadores a quienes dice representar y yo prefiero sentarme con un sindicato que sobre la base del diálogo ha permitido que nosotros avancemos con estas mejoras”, lanzó al aire de CNN Radio Mendoza, el intendente capitalino contestándole a Macho de ATE.

Suarez optó por seguir destacando algunos de los beneficios alcanzados por los empleados municipales. “También incorporamos al bono de sueldo y en pesos, lo que se venía liquidando hace muchos años aquí en el Municipio que eran tickets, una suma no remunerativa que limitaba al trabajador municipal a ir a comprar a ciertos lugares o cargar combustible en tal o cual lugar, etc; bueno nosotros esto lo trasladamos al bono directamente, que va a estar depositado en sus cuentas y el trabajador va a poder comprar en el comercio de barrio, antes tenía que ir a un par de supermercados nada más. Nosotros entendemos que eso también es una mejora en la gestión y en la administración del salario municipal”, opinó Ulpiano.

“Vamos a seguir trabajando en concursos, re categorizaciones respecto a municipales que hace muchos años que vienen cumpliendo funciones, vamos a trabajar en capacitaciones y ayer lo decía, sé que los salarios municipales deben mejorarse pero las soluciones no van a venir de la noche a la mañana, esto lo vamos a hacer trabajando sobre la base del diálogo, con razonabilidad y atendiendo fundamentalmente a los recursos municipales”, opinó el intendente de Ciudad.

La recaudación municipal en crisis

“Quienes nos pagan el sueldo son los vecinos, que también obviamente impactados por la pandemia desde lo económico, han dejado de pagar las tasas, muchos han dejado de pagar los derechos de comercio”, disparó Yayo.

“El principal ingreso ( de recaudación municipal) son las tasas y estas han caído por encima del 50% de lo que teníamos proyectado para este año, los derechos de comercio han tenido una disminución en el orden del 60%, sabemos que hay gran parte de las actividades que se desarrollan en la Ciudad debido a la cuarentena, dejaron de ejercerse. Pensemos en el turismo, gastronomía que recién ahora se ha reactivado, en el comercio que también hace algunas semanas volvió a atender al público, bueno, hasta resulta lógico que un comerciante que no puede pagar el alquiler, no puede pagar los sueldos, los impuestos, haya dejado de pagar las tasas, por eso nosotros estamos muy cerca de ellos, queremos que les vaya bien que recuperen el nivel de ventas, sigan trabajando y que también obviamente paguen las tasas municipales ya que eso nos permite seguir prestando servicios de calidad”, dijo Ulpiano Suarez.

Llamado al diálogo

“Cuando pasemos esta situación, este impacto en las finanzas tanto provinciales como Municipales, seguramente vamos a poder sentarnos a analizar la situación salarial de manera integral y lo vamos a hacer con un sindicato que está abierto al diálogo, que no recurre a tomar un predio municipal, no recurra a los aprietes, a amenazar a otros empleados municipales, porque en realidad muchos van a trabajar con miedo, bueno ahí, no me van a encontrar…”, declaró el intendente de Ciudad.

“Soy un persona que dialoga permanentemente y quienes estén dispuesto a hacerlo, bueno me van a encontrar pero siempre pensando que yo estoy administrando todos los recursos de vecinos y vecinas de la Ciudad y cada decisión que tomamos, va a ser sobre la base de lo que podamos cumplir, que asumamos compromisos que podamos llevar y ejecutar efectivamente y ojalá podamos seguir avanzando con mejoras salariales. De hecho ya tenemos una agenda de trabajo con el sindicato municipal para seguir viendo temas puntuales de distintas áreas, ya que quizás lo que no podamos lograr con un acuerdo de incremento para todas las áreas, si lo vamos a ir haciendo con adicionales puntualmente, para mejorar la situación de los que menos cobran” cerró Ulpiano Suarez.