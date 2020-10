Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 7 de octubre

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Paso Cristo Redentor.

. Tránsito de la Ciudad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- INFORME COVID:

. Con casi 28 mil casos y 350 muertes, Mendoza no vuelve a clases presenciales.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Aseguran que es inviable regresar a las aulas con la situación epidemiológica actual.

. Informan que los docentes están dispuestos a avanzar en los protocolos de regreso a clases. Gustavo Correa, secretario general de la CTA.

. Analizan la reapertura de los jardines maternales en Ciudad. Ulpiano Suárez, intendente.

. Facilitan las prácticas finales a estudiantes de medicina para que terminen sus carreras.

. Marcha del personal de salud nucleado en AMPROS. Claudia Iturbe, secretaria adjunta.

. Cierran hasta el año que viene el año de fútbol en Mendoza.

. Guaymallén no hace fiesta de la vendimia y otros departamentos las planean de manera virtual.

. Realizan la Fiesta de la Cerveza por streaming. Diego Tinirello, jefe de prensa y comunicación de Godoy Cruz.

. Fijan los nuevos precios máximos.

. Habilitan la inscripción a créditos subsidiados para pagar salarios.

. Cae la recaudación de Ingresos Brutos en la provincia.

. Pagan los sueldos del personal de salud y seguridad.

. Denuncian que el gobierno no tiene en cuenta a los pequeños y medianos productores. Lucas Ilardo, senador provincial.

. Presentan una iniciativa para reabrir el turismo interno en San Rafael. Lucas Quesada, senador provincial.

. Situación del comercio en Godoy Cruz y reactivación de la Cámara que los nuclea.

. Incentivan la generación de "heladerías garage" en Maipú. Maximiliano Gabrielli, director de desarrollo económico.

. Buscan convertir a los salones de fiesta en restaurantes. Mauricio Sequeiro, vicepresidente de la que los nuclea.

. Delibery de emprendedores por el día de la madre. Lorena Meschini, directora de Economía Social.

- ANÁLISIS: RECORD DEL DOLAR BLUE. José Vargas, economista.

- BUSCAN RESTRINGIR LA PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO. Hebe Casado, diputada.

* LOS KIOSQUEROS RECHAZAN LA INICIATIVA. Mario Méndez, delegado en Mendoza de la Unión de Kiosqueros de Argentina.

- ADVIERTEN QUE SERÁ UN AÑO HÍDRICO POBRE. Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación.

- LLAMAN A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES VINCULADAS AL MEDIOAMBIENTE. Humberto Mingorance, secretario de Medio Ambiente.

- INTENTAN EVITAR UNA POSIBLE DESAPARICIÓN DE LA LAGUNA LLANCANELLO. Marcelo Romano, senador provincial.

- CONVOCAN A UNA MARCHA CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL. Patricia Bullrich, presidente del PRO.