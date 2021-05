Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 5 de mayo

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

NOTICIAS A LAS 13. MIÉRCOLES 05 DE MAYO 2021

- SERVICIOS:

. Pronóstico para hoy y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- IMPUTAN AL JUEZ FEDERAL WALTER BENTO EN UNA CAUSA POR PRESUNTAS COIMAS PARA BENEFICIAR A PRESOS.

- INFORME COVID-19:

. Genial Alvear se suma a San Rafael en el pedido de suspender las clases presenciales. Estela Maris Montoya, presidente del Bloque de Concejales del Frente de Todos.

. Colaboran para que los protocolos se respeten en las escuelas y colocan multas a los ciudadanos que no cumplen las normas. Analía García, coordinadora de Municipio Saludable; y Sergio Agostini director de la Policía de Tránsito de General Alvear.

. Repercusiones tras el pedido de San Rafael de suspender las clases por 14 días. María José Sanz, diputada provincial.

. Situación de la pandemia en el sur provincial. Abel Freidemberg, director regional sur del Ministerio de Salud.

. Situación epidemiológica del Valle de Uco. Rodolfo Guillen, Jefe del Área de Salud.

. Endurecen restricciones en Rivadavia. Hernán Amat, secretario de gobierno.

. "Encerrarnos no es la alternativa". Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén.

. Realizan OPERATIVO COVID en Las Heras.

. Situación epidemiológica de Mendoza y detección de la variante de Manaos. Ana María Nadal, Ministra de Salud.

. Preocupa por los contagios el pronóstico de temperaturas más bajas de lo normal para el invierno.

. Denuncian que hay una planta de oxígeno que no funciona en el Hospital Lagomaggiore y el Ministerio de Salud desmiente su posible funcionalidad. Andrea Blandini, senadora provincial y Ana María Nadal, Ministra de Salud.

. Nuevo parte de salud del ex gobernador y diputado nacional Alfredo Cornejo. Carlos Zanessi, Jefe de Clínica Médica del Hospital Central.

. Confirman clases presenciales sólo para prácticas en la Universidad de Mendoza. Eduardo Luna, rector.

. El Fiscal de Estado comienda rechazar las presentaciones judiciales presentadas por la presencialidad escolar.

. Confirman que Mendoza unifica con el gobierno nacional las fechas de las elecciones 2021.

. Incorporan servicios gastronómicos a los espacios culturales. Mariana Juri, Ministra de Turismo.

. Ayuda del gobierno nacional a casi 2000 trabajadores cuturales de la provincia. Carlos Gallo, titular de ANSES en Cuyo.

- ANÁLISIS: AUMENTARON LOS ALIMENTOS 22 PUNTOS SOBRE LA INFLACIÓN. José Vargas, economista.