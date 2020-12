Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 4 de diciembre

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Paso Cristo Redentor.

. Tránsito de la Ciudad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para el lunes.

- INFORME COVID:

. EL 44% DE LOS ARGENTINOS ES POBRE.

* Alberto Fernández asegura que no hay argentinos con hambre y todos tuvieron atención sanitaria; y que de la pobreza no se sale con planes sociales sino con inversión empresarial. Alberto Fernández, Presidente.

* ANÁLISIS: beneficiarios de planes sociales cobrarán este mes más que muchos trabajadores en blanco. José Vargas, economista.

. Acuerdan utilizar la forma jubilatoria de CFK porque significaría un "aumento real" para los jubilados. Alberto Fernández, Presidente.

* Apreciaciones sobre las medidas jubilatorias del Gobierno Nacional. Gloria Dávila, secretaria general del Partido de los Jubilados.

. Municipios pagan sueldos y aguinaldos. Algunos otorgarán bonos extra. Daniel Orozco, intendente de Las Heras.

. Desafío de las empresas porque no recibirán más el ATP.

* Esperan que la Nación prorrogue la ayuda. Mariana Juri, Ministra de Turismo.

. Flexibilizan restricciones del sector turístico. Adrián González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

. Recomiendan abrir los negocios durante los feriados de lunes y martes. Adrián Alín, titular de la CECITYS.

. Presentan la agenda estival turística, cultural y del vino. Ulpiano Suárez, intendente de Ciudad.

. Abrirán un Centro Integral de Servicios Turísticos en San Rafael. Javier Muñoz, Director de Turismo.

. Expectativas por la temporada de verano en Mendoza. Mariana Juri, Ministra de Turismo.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Situación epidemiológica del Valle de Uco. Rodolfo Guillen, Jefe del Área Sanitaria.

. Aseguran que la provincia está en "pausa epidemiológica". Andrea Falaschi, Directora del Departamento de Epidemiología.

. Solicitan ayuda a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUYO para realizar la campaña de vacunación. Roberto Miatello, decano.

. Explican los motivos por los que la UNCUYO no autoriza los actos de colación de sus colegios. María Ana Barroso, Directora de Educación Secundaria.

- ATE PROPONE UN PARO GENERAL PARA EL MIÉRCOLES. Roberto Macho, secretario general.

- REALIZARON LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PRECIO DEL BOLETO. Natalio Mema, Secretario de Servicios Públicos.

- CANASTAS NAVIDEÑAS ECONÓMICAS Y AUMENTO DE LOS PRODUCTOS. Rubén David, empresario.