Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 30 de septiembre

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Paso Cristo Redentor.

. Tránsito de la Ciudad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- INFORME COVID:

. Nuevas flexibilizaciones en Mendoza: ampliación del horario de comercio y nuevo uso de los espacios. Adrián Alín, titular de la CECITYS.

. Comerciantes de Ciudad aseguran que la CECITYS no los representa y que ampliar el horario no es una solución. Juan Retali, comerciante.

. El CEC está en contra de la ampliación del horario. Fernando Ligorria, secretario general.

. Situación del corte de Ruta 7 en el límite con San Luis. Andrés Vavrik y Lucas Brandi, productores agropecuarios.

.APROCAM apoya a los productores contra las medidas impuestas en San Luis. Daniel Gallart, titular.

. Solicitan que parte de los fondos de Portezuelo del Viento se usen ahora para activar el sector de la construcción. Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Constructores Independientes.

. El sector de turismo se expresó tras la posibilidad de que el gobierno baje sus impuestos. Sergio Sánchez, vicepresidente de AMAVYT.

. ANÁLISIS: los empleados que cobran parte de su sueldo con ATP no pueden comprar dólares. José Vargas, economista.

. Cobrarán el ATP las empresas elaboradoras se vino. Walter Pavón, gerente de Bodegas de Argentina.

. Clubes barriales solicitan tarifas subsidiadas. David Berbel, presidente del Club Club Guaymallén.

. Nuevos contagios, repercusiones y muertes.

. Advierten que los test rápidos detectan alto número de positivos. Claudio Amadio, jefe de infectología de OSEP.

. Adhieren en Mendoza al paro nacional de personal de salud. Roberto Macho, secretario general.

. Postergan el debate de la ley de educación.

. Presentan protocolos para casting y rodaje. Gustavo Tarantuviez, director de estrategias culturales.

. La reina nacional 2019 pide que no realicen la Fiesta de la Vendimia. María Laura Micames.

- FALLECIÓ QUINO, EL CREADOR DE MAFALDA.

- MENDOZA TIENE LEY CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL.

- AVANZA EL PROYECTO DE TARIFA DIFERENCIAL DE GAS PARA MENDOZA. José Luis Ramón, diputado nacional.